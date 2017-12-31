Где самая высокая ёлка: НГС сравнил праздничные площадки в 8 городах страны





В Новосибирске городок открылся 25 декабря

Сеть городских порталов, в которую входит НГС, сравнила ледовые городки в 8 городах России: в список попали Екатеринбург, Красноярск, Пермь, Тюмень, Самара, Новосибирск, Челябинск и Нижний Новгород.





Мы сравнили такие показатели, как высота ёлки, высота горки и стоимость и площадь самого городка, а также вывели формулу идеального городка.





У идеального городка должна быть ёлка высотой 50 метров — как в Екатеринбурге, горка высотой 8 метров — как в Челябинске, площадь городка 35 тысяч квадратных метров — как в Перми. А стоимость такого городка должна быть 0 рублей — но такого нет нигде.









Новосибирск по высоте ёлки оказался на 6-м месте — здесь она составляет 22 метра. Ледовый городок открылся на площади Ленина 25 декабря.





Новогодняя ёлка на площади Ленина в Новосибирске





Праздничная площадка в Новосибирске 6350 квадратных метров





Ледовый городок в Екатеринбурге открылся 29 декабря — его открытие сопровождалось фейерверком. Здесь не только самая высокая ёлка, но и самый дорогой городок — на него потратили 22,9 миллионов рублей.





Самая высока ёлка рейтинга — 50 метров — в Екатеринбурге





На городок в Екатеринбурге потратили почти 23 миллиона рублей





Открытие городка сопровождалось фейерверком





Самый большой городок в Перми — площадью 35 тысяч квадратных метров — открылся накануне 30 декабря. «Перммяч» — крупнейший в России ледовый городок. Он посвящен чемпионату мира по футболу — 2018 в России и десяти мундиалям прошлых лет.





Фигура, посвящённая чемпионату мира в Японии и Южной Кореи в 2002 году





Фигура, посвящённая чемпионату мира по футболу в России в 2018 году





Фигура, посвящённая чемпионату мира по футболу во Франции в 1998 году





В Красноярске главная ёлка города располагается на восточной стороне острова Татышев. Посмотреть на 5-минутный фейерверк в честь открытия 26 декабря пришло людей не меньше, чем на прошлую новогоднюю ночь.





Фейерверк на открытии елки на острове Татышев







На городок в Красноярске потратили 25,5 миллиона





В Тюмени на ледовый городок потратили меньше всего — 5,5 миллиона рублей.





Высота тюменской ёлки — 28 метров





А вот в Самаре недавно случилась оттепель и городок на площади Куйбышева начал таять.









Фигуры планируют открыть в новогоднюю ночь









На возведение городка в Челябинске ушло более тысячи кубов льда, привезли который с челябинских водоемов. В этом году городок посвящён предстоящему чемпионату мира по хоккею среди юниоров, который пройдет с 19 по 29 апреля. Для детей установлены пять тематических горок, сделанных по новому ГОСТу, — без крутых виражей и препятствий.























А из-за тёплой погоды в Нижнем Новгороде, как и в Самаре, всё начало таять, поэтому кататься на горке проблематично.





Ледовый городок на площади Минина и Пожарского начал таять





Но по горке всё равно катаются





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Ледовая арка на площади Минина и Пожарского







