Где самая высокая ёлка: НГС сравнил праздничные площадки в 8 городах страны
Сеть городских порталов, в которую входит НГС, сравнила ледовые городки в 8 городах России: в список попали Екатеринбург, Красноярск, Пермь, Тюмень, Самара, Новосибирск, Челябинск и Нижний Новгород.
Мы сравнили такие показатели, как высота ёлки, высота горки и стоимость и площадь самого городка, а также вывели формулу идеального городка.
У идеального городка должна быть ёлка высотой 50 метров — как в Екатеринбурге, горка высотой 8 метров — как в Челябинске, площадь городка 35 тысяч квадратных метров — как в Перми. А стоимость такого городка должна быть 0 рублей — но такого нет нигде.
Новосибирск по высоте ёлки оказался на 6-м месте — здесь она составляет 22 метра. Ледовый городок открылся на площади Ленина 25 декабря.
Ледовый городок в Екатеринбурге открылся 29 декабря — его открытие сопровождалось фейерверком. Здесь не только самая высокая ёлка, но и самый дорогой городок — на него потратили 22,9 миллионов рублей.
Самый большой городок в Перми — площадью 35 тысяч квадратных метров — открылся накануне 30 декабря. «Перммяч» — крупнейший в России ледовый городок. Он посвящен чемпионату мира по футболу — 2018 в России и десяти мундиалям прошлых лет.
В Красноярске главная ёлка города располагается на восточной стороне острова Татышев. Посмотреть на 5-минутный фейерверк в честь открытия 26 декабря пришло людей не меньше, чем на прошлую новогоднюю ночь.
В Тюмени на ледовый городок потратили меньше всего — 5,5 миллиона рублей.
А вот в Самаре недавно случилась оттепель и городок на площади Куйбышева начал таять.
На возведение городка в Челябинске ушло более тысячи кубов льда, привезли который с челябинских водоемов. В этом году городок посвящён предстоящему чемпионату мира по хоккею среди юниоров, который пройдет с 19 по 29 апреля. Для детей установлены пять тематических горок, сделанных по новому ГОСТу, — без крутых виражей и препятствий.
А из-за тёплой погоды в Нижнем Новгороде, как и в Самаре, всё начало таять, поэтому кататься на горке проблематично.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова (1, 3, 4), e1.ru (5-7), 59.ru (8-10), ngs24.ru (11,12), 72.ru (13), 63.ru (14-16), chelyabinsk.74.ru (17-20), nn.ru (21-23)
Автор инфографики Евгения Бикунова (2)