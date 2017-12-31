Спасатели попросили новосибирцев снимать кольца с пальцев в новогоднюю ночь

Кольцо, которое в декабря 2016 года снимали с опухшего пальца подростка спасатели МАСС
Кольцо, которое в декабря 2016 года снимали с опухшего пальца подростка спасатели МАСС

Новосибирское МЧС выпустило предупреждение перед длинными новогодними праздниками — спасатели рассказали о том, какие меры предосторожности стоит соблюдать.


Большое внимание специалисты советуют уделять пожарной безопасности — не курить в постели, не позволять детям играть с пожароопасными предметами, не оставлять без присмотра растопленные печи и включенные электроприборы, не перегружать электропроводку, читать инструкции по использованию пиротехники.


«Будьте предельно осторожными во время использования пиротехники, читайте заранее инструкцию по ее применению. Не разрешайте детям запускать петарды и не оставляйте без присмотра работающие электрогирлянды, горящие свечи», — настоятельно рекомендуют спасатели.


Кроме того, спасатели порекомендовали новосибирцам быть внимательными к своему организму.


«Cлучаются и такие курьезы: на следующий день после праздника люди не могут снять кольца с опухших пальцев и звонят спасателям. 


Происходит это из-за того, что человек много ел, выпивал, колец не снял, когда лег спать, а за ночь руки отекли. Будьте аккуратны», — советуют в МЧС.


Отдельно в ведомстве подчеркивают, что при неблагоприятном прогнозе следует воздержаться от дальних поездок и за пределы населенных пунктов, отменить продолжительные прогулки и катание на лыжах в лесу, не выходить на водоемы. Накануне МЧС выпускало другое предупреждение — спасатели рассказывали, что 1–2 января на территории области ожидается усиление скорости ветра с порывами до 20–23 м/с.


«Если вы оказались в опасной для жизни ситуации или стали очевидцем чрезвычайного для жизни человека происшествия, незамедлительно звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России — 101 (набор номера с мобильного и стационарного телефонов)», — напомнили в областном министерстве.


Также в МЧС сообщили, что сотрудники ведомства до 10 января в режиме повышенной готовности  на территории НСО.

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