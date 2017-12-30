Неравнодушные новосибирцы перевезли на новое место задыхавшуюся подо льдом рыбу
Сегодня, 30 декабря, в Советском районе Новосибирска прошёл субботник по спасению рыбы, которая гибнет в шлюзовом канале из-за нехватки кислорода.
В акции приняли участие около трёх десятков новосибирцев. Вместе они вылавливали рыбу из воды в той части канала, которая сейчас отрезана от Оби, рассказал организатор акции Михаил Поветкин.
«Поскольку рыбе мало воздуха, она выходит к майнам – проталинам возле берега. Мы эти майны расширили, дали воде успокоиться, а когда рыба пришла обратно, вылавливали её сачками, загружали в бочки и увозили примерно на расстояние около километра. Поскольку на канале идёт ремонт, мы сразу за строительной дамбой сделали ещё одну майну и там уже выпускали рыбу в канал, который впадает в Обь», — пояснил Михаил Поветкин.
По его словам, всего участники акции перевезли на новое место около 40 бочек с рыбой. Одну из машин для перевозки им предоставила местная федерация рыболовного спорта.
Как подчеркнул Михаил Поветкин, одной такой акции недостаточно, чтобы спасти всю задыхающуюся рыбу. «Хочу собрать точно такую же акцию в середине праздников, поскольку тогда у людей уже будет немножко попроще со временем», — добавил рыбак.
Как ранее пояснял директор по науке новосибирского филиала Госрыбцентра Владимир Зайцев, во время работ на шлюзе строители отрезали часть водоёма и рыба осталась без проточной воды. Рыбаки рассказывали, что из-за нехватки воздуха рыба массово гибнет. Неделю назад неравнодушные новосибирцы также занимались спасением рыбы — они приехали на шлюз, чтобы продолбить во льду дыры и пустить туда кислород. Кроме того, специальная комиссия решила провести под лёд трубопровод со сжатым воздухом.
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Ольга Хмелевская
Фото неравнодушных рыбаков предоставлены Михаилом Поветкиным