Неравнодушные новосибирцы перевезли на новое место задыхавшуюся подо льдом рыбу





Участники акции вылавливали рыбу сачками и погружали её в бочки с водой

Сегодня, 30 декабря, в Советском районе Новосибирска прошёл субботник по спасению рыбы, которая гибнет в шлюзовом канале из-за нехватки кислорода.



В акции приняли участие около трёх десятков новосибирцев. Вместе они вылавливали рыбу из воды в той части канала, которая сейчас отрезана от Оби, рассказал организатор акции Михаил Поветкин.







«Поскольку рыбе мало воздуха, она выходит к майнам – проталинам возле берега. Мы эти майны расширили, дали воде успокоиться, а когда рыба пришла обратно, вылавливали её сачками, загружали в бочки и увозили примерно на расстояние около километра. Поскольку на канале идёт ремонт, мы сразу за строительной дамбой сделали ещё одну майну и там уже выпускали рыбу в канал, который впадает в Обь», — пояснил Михаил Поветкин.







По его словам, всего участники акции перевезли на новое место около 40 бочек с рыбой. Одну из машин для перевозки им предоставила местная федерация рыболовного спорта.







Как подчеркнул Михаил Поветкин, одной такой акции недостаточно, чтобы спасти всю задыхающуюся рыбу. «Хочу собрать точно такую же акцию в середине праздников, поскольку тогда у людей уже будет немножко попроще со временем», — добавил рыбак.







Всего в субботнике по спасению рыбы приняли участие около 30 горожан





Спасательная операция продолжится на новогодних каникулах





Как ранее пояснял директор по науке новосибирского филиала Госрыбцентра Владимир Зайцев, во время работ на шлюзе строители отрезали часть водоёма и рыба осталась без проточной воды. Рыбаки рассказывали, что из-за нехватки воздуха рыба массово гибнет. Неделю назад неравнодушные новосибирцы также занимались спасением рыбы — они приехали на шлюз, чтобы продолбить во льду дыры и пустить туда кислород. Кроме того, специальная комиссия решила провести под лёд трубопровод со сжатым воздухом.

