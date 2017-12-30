Крупной энергетической компании разрешили завладеть «СИБЭКО»

На покупку акций «СИБЭКО» нацелилась «дочка» сибирского энергетического гиганта

Федеральная антимонопольная служба России рассмотрела ходатайство компании «Кузбассэнерго» о приобретении 100 % акций крупнейшего новосибирского энергетического предприятия — АО «СИБЭКО».







«Совершение сделки по приобретению АО "Кузбассэнерго" 100% голосующих акций АО "СИБЭКО" может привести к ограничению конкуренции на оптовом рынке электроэнергии», — говорится в предписании, под которым стоит имя замруководителя ФАС Виталия Королёва.







Как следует из этого документа, ФАС удовлетворила ходатайство о приобретении акций, но выдвинула несколько требований. В частности, компания «Кузбассэнерго» должна уведомить антимонопольную службу о получении права собственности на более чем 50 % акций «СИБЭКО» не позже чем через 10 дней после сделки. Кроме того, компания не должна допустить значительного повышения цен на рынке в той зоне, где она займёт доминирующее положение.







«Кузбассэнерго» входит в состав «Сибирской генерирующей компании», которая работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. Ранее её уже называли потенциальным покупателем «СИБЭКО». В начале декабря даже появились слухи о том, что сделка по продаже акций уже заключена. Но в «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС.НОВОСТИ эту информацию тогда не подтвердили, а в пресс-службе «СИБЭКО» заявили, что «слухи не комментируют».







В ближайшие 6 лет компания «СИБЭКО» планирует вложить в модернизацию производства около 6 млрд рублей. Среди запланированных работ — усовершенствование ТЭЦ-4 на улице Богдана Хмельницкого. Там хотят нарастить дымовую трубу, чтобы снизить влияние выбросов.