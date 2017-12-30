Крупной энергетической компании разрешили завладеть «СИБЭКО»

На покупку акций «СИБЭКО» нацелилась «дочка» сибирского энергетического гиганта
На покупку акций «СИБЭКО» нацелилась «дочка» сибирского энергетического гиганта

Федеральная антимонопольная служба России рассмотрела ходатайство компании «Кузбассэнерго» о приобретении 100 % акций крупнейшего новосибирского энергетического предприятия — АО «СИБЭКО».


«Совершение сделки по приобретению АО "Кузбассэнерго" 100% голосующих акций АО "СИБЭКО" может привести к ограничению конкуренции на оптовом рынке электроэнергии», — говорится в предписании, под которым стоит имя замруководителя ФАС Виталия Королёва.


Как следует из этого документа, ФАС удовлетворила ходатайство о приобретении акций, но выдвинула несколько требований. В частности, компания «Кузбассэнерго» должна уведомить антимонопольную службу о получении права собственности на более чем 50 % акций «СИБЭКО» не позже чем через 10 дней после сделки. Кроме того, компания не должна допустить значительного повышения цен на рынке в той зоне, где она займёт доминирующее положение.


«Кузбассэнерго» входит в состав «Сибирской генерирующей компании», которая работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. Ранее её уже называли потенциальным покупателем «СИБЭКО». В начале декабря даже появились слухи о том, что сделка по продаже акций уже заключена. Но в «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС.НОВОСТИ эту информацию тогда не подтвердили, а в пресс-службе «СИБЭКО» заявили, что «слухи не комментируют».


В ближайшие 6 лет компания «СИБЭКО» планирует вложить в модернизацию производства около 6 млрд рублей. Среди запланированных работ — усовершенствование ТЭЦ-4 на улице Богдана Хмельницкого. Там хотят нарастить дымовую трубу, чтобы снизить влияние выбросов.

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