На набережной открылся ледовый городок с самой большой горкой в России

Вечером 30 декабря в Новосибирске на Михайловской набережной начал работать ледовый городок – в этом году все его скульптуры и горки посвящены популярным сказкам.


Открытие городка с ледяным лабиринтом, резными фигурами и горками состоялось сегодня вечером
Открытие городка с ледяным лабиринтом, резными фигурами и горками состоялось сегодня вечером


На набережной можно увидеть ледяные фантазии на тему «Сказки о рыбаке и рыбке», «Летучего корабля», «Хозяйки медной горы» и других популярных сюжетов
На набережной можно увидеть ледяные фантазии на тему «Сказки о рыбаке и рыбке», «Летучего корабля», «Хозяйки медной горы» и других популярных сюжетов


«Центральный комплекс ледяных скатов в стиле сказочного дворца, винтовая горка "Золотой петушок", а также множество скульптур и композиций изо льда: "Золотая рыбка", "Данила мастер", "Белочка с золотыми орешками", — описали ледовый городок в пресс-центре мэрии Новосибирска
«Центральный комплекс ледяных скатов в стиле сказочного дворца, винтовая горка "Золотой петушок", а также множество скульптур и композиций изо льда: "Золотая рыбка", "Данила мастер", "Белочка с золотыми орешками", — описали ледовый городок в пресс-центре мэрии Новосибирска


Площадь ледового городка в этот раз меньше, чем прошлой зимой
Площадь ледового городка в этот раз меньше, чем прошлой зимой



Главная достопримечательность городка — «Боярская горка», которая в 2015 году была признана самой большой горкой страны по результатам всероссийского конкурса телеканала «Россия». Высота этой конструкции - 11 м, длина ската — около 70 м, сообщили в мэрии
Главная достопримечательность городка — «Боярская горка», которая в 2015 году была признана самой большой горкой страны по результатам всероссийского конкурса телеканала «Россия». Высота этой конструкции - 11 м, длина ската — около 70 м, сообщили в мэрии


Во время новогодних каникул в ледовом городке будет работать резиденция Деда Мороза. Также здесь есть тёплое кафе, в котором можно погреться
Во время новогодних каникул в ледовом городке будет работать резиденция Деда Мороза. Также здесь есть тёплое кафе, в котором можно погреться


Работать развлекательный комплекс будет каждый день с 11:00 до 22:00, продажа билетов заканчивается в 21:30
Работать развлекательный комплекс будет каждый день с 11:00 до 22:00, продажа билетов заканчивается в 21:30


Плата за вход – 250 рублей, для многодетных семей – 150 рублей, дети до 7 лет могут побывать в ледовом городке бесплатно. Ледянки можно взять напрокат за 10 рублей, но при этом ещё 50 рублей нужно оставить в залог
Плата за вход – 250 рублей, для многодетных семей – 150 рублей, дети до 7 лет могут побывать в ледовом городке бесплатно. Ледянки можно взять напрокат за 10 рублей, но при этом ещё 50 рублей нужно оставить в залог


На открытии городка побывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть
На открытии городка побывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть


Ёлка — одно из главных украшений зимней набережной
Ёлка — одно из главных украшений зимней набережной



Прошлой зимой ледовый городок на набережной был оформлен в морской тематике. Далеко не все отдыхающие уходили из него целыми и невредимыми. Например, в начале года 6-летний мальчик сломал ногу, катаясь на горке.

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