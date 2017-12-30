Сторонники трезвого Нового года устроили хоровод в Первомайском сквере

Участники акции решили отпраздновать Новый год без алкоголя

Днём 30 декабря возле фонтана в Первомайском сквере собрались десятки новосибирцев, которые планируют встречать Новый год без алкоголя.







«У нас Новый год традиционно самый алкогольный праздник в году. После него возникает много убийств, смертей, люди попадают в больницу с отморожениями — в общем, сплошные проблемы. И в целом у нас проведение всех праздников связано с употреблением алкоголя. Народ, к сожалению, разучился веселиться трезво, считая, что только с рюмочкой можно как-то поднять настроение. Поэтому своей акцией мы хотели рассказать о преимуществах трезвого образа жизни», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный организатор мероприятия Артём Попов.







Акцией, которую устроили в сквере информационно-методический центр «Трезвый город» и команда активистов «Стихии Сибири», заинтересовались около 50 новосибирцев. Собравшиеся участвовали в викторине, посвящённой трезвому образу жизни, в конкурсах и народных забавах, например перетягивали канат и водили хоровод. Кроме того, все желающие сфотографировались с табличкой «Я встречаю Новый год трезво», рассказал Артём Попов.







По его словам, также организаторы мероприятия проводили опрос общественного мнения на тему трезвого Нового года. Например, прохожие отвечали на вопросы, возможен ли праздник без алкоголя и какие напитки могут стать альтернативой.





Собравшиеся приняли участие в народных забавах...





...и спортивных состязаниях





Акция проходила в Первомайском сквере





Мероприятие поддержали несколько десятков новосибирцев





Ранее в центре Новосибирска появились баннеры с призывами не пить в новогоднюю ночь. А группа «Стихии Сибири» в поддержку акции сняла клип про празднование трезвого Нового года.