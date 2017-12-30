Выехавший на встречку водитель «Мазды» устроил жёсткое ДТП на Немировича-Данченко

ДТП случилось около часу дня
ДТП случилось около часу дня

Днём 30 декабря Hyundai и Mazda сошлись в лобовом ДТП в Кировском районе Новосибирска: очевидцы сообщают об одном пострадавшем.


Авария произошла около 13:00 возле дома № 77 на улице Немировича-Данченко, рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


«Mazda Demio двигалась по улице Немировича- Данченко со стороны улицы Станиславского, Hyundai IX35 — навстречу "Мазде" со стороны улицы Римского-Корсакова. Водитель "Мазды" выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Hyundai», — описали аварию в «Автоспасе».


На месте происшествия работали экипаж ДПС и скорая помощь.


Hyundai и Mazda столкнулись лоб в лоб
Hyundai и Mazda столкнулись лоб в лоб


Со ссылкой на слова очевидцев аваркомы сообщают о том, что пассажир «Мазды» получил несколько переломов. Подтвердить эту информацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.


Очевидцы сообщают об одном пострадавшем
Очевидцы сообщают об одном пострадавшем


Гибелью двух детей — 7-летнего мальчика и 12-летней девочки — закончилась сегодня авария на трассе Р-254 в Коченёвском районе. В этом ДТП сошлись три автомобиля: Honda Accord, Honda Torneo и Toyota Corolla.

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