Выехавший на встречку водитель «Мазды» устроил жёсткое ДТП на Немировича-Данченко

ДТП случилось около часу дня

Днём 30 декабря Hyundai и Mazda сошлись в лобовом ДТП в Кировском районе Новосибирска: очевидцы сообщают об одном пострадавшем.







Авария произошла около 13:00 возле дома № 77 на улице Немировича-Данченко, рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







«Mazda Demio двигалась по улице Немировича- Данченко со стороны улицы Станиславского, Hyundai IX35 — навстречу "Мазде" со стороны улицы Римского-Корсакова. Водитель "Мазды" выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Hyundai», — описали аварию в «Автоспасе».







На месте происшествия работали экипаж ДПС и скорая помощь.





Hyundai и Mazda столкнулись лоб в лоб





Со ссылкой на слова очевидцев аваркомы сообщают о том, что пассажир «Мазды» получил несколько переломов. Подтвердить эту информацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.







Очевидцы сообщают об одном пострадавшем





Гибелью двух детей — 7-летнего мальчика и 12-летней девочки — закончилась сегодня авария на трассе Р-254 в Коченёвском районе. В этом ДТП сошлись три автомобиля: Honda Accord, Honda Torneo и Toyota Corolla.