В Новосибирске массово эвакуируют торговые центры

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Волна эвакуаций началась примерно в половине первого

В Новосибирске эвакуировали посетителей нескольких торговых центров.







Около 12:35 эвакуировали ТЦ «Континент» на улице Троллейной. По громкой связи прозвучало объявление о том, что торговый центр закрывается «по техническим причинам». В торговый центр приехали полицейские, рассказал читатель НГС.НОВОСТИ.







По его словам, в «Континенте» в предпраздничный день было несколько сотен посетителей — все места на парковке были заняты.







Также, по наблюдениям корреспондентов НГС.НОВОСТИ, эвакуировали «Ауру» и «Галерею Новосибирск».







В полиции пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.













13:52





Также посетителей вывели из торгового центра «Версаль», передаёт корреспондент НГС.НОВОСТИ.













13:27





В торговых центрах работают экстренные службы. Посетители опасаются, что проверки могут затянуться надолго.



















13:25





Читатели продолжают делиться с нами фотографиями эвакуаций.



















13:25





«По всем сообщениям сотрудники полиции проводят проверку», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







13:22





«Администрация сделала объявление. Все покинули здание. "Пожарка" приехала», — рассказала посетительница об эвакуации в торговом центре «Нордмолл».







Кроме того, наши читатели сообщают о том, что примерно в 13:00 посетителей вывели из «Сибирского молла». По громкой связи объявили, что эвакуация связана с пожарной тревогой.





Эвакуация в «Нордмолле»













13:11





«Первый раз в такой ситуации. Машину поставила на пятом этаже, а [после эвакуации] сразу все лифты — всё отключается, эскалаторы отключаются, охрана никуда пройти не даёт, естественно. Кое-как выдрала машину, отдали, но пешочком пришлось пробежать — с первого до пятого этажа», — описала ситуацию на парковке «Галереи Новосибирск» ещё одна читательница НГС.







13:08





Тем временем к «Ауре» и «Ройял Парку» стянулись пожарные.















13:01





Кроме того, наши читатели сообщают об эвакуации в «Нордмолле» и «Ройял Парке». По данным источника НГС.НОВОСТИ, эвакуации в торговых центрах связаны со звонками о бомбах.