Двое детей погибли в столкновении трёх авто на трассе
Сегодня, 30 декабря, три автомобиля сошлись в ДТП на трассе «Иртыш» в Новосибирской области: погибли два ребёнка.
«Около 10:45 на 98-м километре трассы Р-254 в Коченёвском районе произошло столкновение трёх автомобилей. По предварительной информации, в результате ДТП на месте погибли двое несовершеннолетних и пострадали двое взрослых», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Обстоятельства случившегося пока неизвестны. «Предварительно установлено, что причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения», — пояснили в полиции.
Сейчас на месте аварии работают автоинспекторы, которые разбираются в произошедшем и регулируют дорожное движение.
НГС.НОВОСТИ выясняют подробности случившегося.
Позавчера гибелью водителя «Ниссана» закончилось ДТП на трассе в Тогучинском районе. За мгновение до смерти он выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen Touareg.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС