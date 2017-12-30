Двое детей погибли в столкновении трёх авто на трассе





По предварительным данным, погибли два школьника — мальчик и девочка

Сегодня, 30 декабря, три автомобиля сошлись в ДТП на трассе «Иртыш» в Новосибирской области: погибли два ребёнка.





«Около 10:45 на 98-м километре трассы Р-254 в Коченёвском районе произошло столкновение трёх автомобилей. По предварительной информации, в результате ДТП на месте погибли двое несовершеннолетних и пострадали двое взрослых», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Обстоятельства случившегося пока неизвестны. «Предварительно установлено, что причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения», — пояснили в полиции.





Сейчас на месте аварии работают автоинспекторы, которые разбираются в произошедшем и регулируют дорожное движение.





НГС.НОВОСТИ выясняют подробности случившегося.





Позавчера гибелью водителя «Ниссана» закончилось ДТП на трассе в Тогучинском районе. За мгновение до смерти он выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen Touareg.