Электричка насмерть сбила новосибирца в наушниках и капюшоне

Машинист начал экстренно тормозить, но трагедии избежать не смог

Вечером 29 декабря 42–летний мужчина погиб под электричкой в Первомайском районе Новосибирска.







Происшествие случилось в 17:25 на перегоне станций «Юность» — «Сибирская».







«Электропоезд ехал из Искитима в Новосибирск. Мужчина шёл в эту же сторону по путям. Машинист подавал предупредительные сигналы, но мужчина ничего не услышал — он был в капюшоне и в наушниках», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.







В ведомстве уточнили, что машинист начал экстренно тормозить, но трагедии избежать не смог: попавший под электричку мужчина погиб. По данным полиции, погибшему 42 года, он был жителем Новосибирска.







Как уточнил в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте» очевидец, побывавший на месте происшествия, трагедия произошла между станциями «Звёздная» и «Сибирская» — недалеко от прохода к автобусной остановке «1-й разъезд».







Полтора месяца назад в Первомайском районе случилось похожее происшествие — грузовой поезд насмерть сбил 31-летнего мужчину в наушниках, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте.