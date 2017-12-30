Электричка насмерть сбила новосибирца в наушниках и капюшоне
Вечером 29 декабря 42–летний мужчина погиб под электричкой в Первомайском районе Новосибирска.
Происшествие случилось в 17:25 на перегоне станций «Юность» — «Сибирская».
«Электропоезд ехал из Искитима в Новосибирск. Мужчина шёл в эту же сторону по путям. Машинист подавал предупредительные сигналы, но мужчина ничего не услышал — он был в капюшоне и в наушниках», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.
В ведомстве уточнили, что машинист начал экстренно тормозить, но трагедии избежать не смог: попавший под электричку мужчина погиб. По данным полиции, погибшему 42 года, он был жителем Новосибирска.
Как уточнил в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте» очевидец, побывавший на месте происшествия, трагедия произошла между станциями «Звёздная» и «Сибирская» — недалеко от прохода к автобусной остановке «1-й разъезд».
Полтора месяца назад в Первомайском районе случилось похожее происшествие — грузовой поезд насмерть сбил 31-летнего мужчину в наушниках, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.
Ольга Хмелевская
Фото Сергея Ляшко