К Новосибирской области приближаются метели с ветром до 23 м/с
МЧС попросило новосибирцев не ездить на рыбалку в первые дни нового года из-за неблагоприятного прогноза погоды.
«1–2 января на территории области ожидается усиление скорости ветра с порывами до 20-23 м/с, обильное выпадение снега и, как следствие, метели», — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Спасатели отмечают, что в такую погоду вырастает риск попасть в неприятную ситуацию на рыбалке.
«Из-за обильного выпадения снега и метелей покинуть места рыбной ловли, как пешком, так и на транспорте, будет затруднительно. Чаще всего любители рыбной ловли, приезжая к водным объектам, оставляют личный транспорт в прибрежной полосе, а вернувшись, из-за выпавшего снега и образовавшихся перемётов оказываются в снежной ловушке», — предупредили в МЧС.
Кроме того, спасатели подчеркнули, что во время метели и сильных снегопадов можно заблудиться и провалиться в полынью. Перепады температур в регионе не лучшим образом влияют на структуру льда, особенно ненадёжна присыпанная снегом ледовая корка.
«Снег, покрывая лёд, действует, как одеяло. Поэтому под ним лёд нарастает значительно медленнее», — пояснили в МЧС.
Ранее синоптики сообщили о том, что в новогоднюю ночь новосибирцев ждёт морозная погода: в городе будет –27… –29 градусов, в пригороде –32. Днём 1 января ожидается –22…–24 градуса в Новосибирске и –27 в пригороде.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС