Хоккей: «Сибирь» победила «Ак Барс»

Матч проходил на домашней площадке ХК «Сибирь» 
Матч проходил на домашней площадке ХК «Сибирь» 

Вчера, 29 декабря, новосибирские хоккеисты в очередном матче Континентальной хоккейной лиги победили команду «Ак Барс».


Матч состоялся на домашнем льду сибиряков и завершился счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).


«Шайбы "Сибири": 17:32 Основин В. (Тичар Р.) 1:0 (бол.); 18:23 Демидов Н. (Закриссон П., Алексеев К.) 2:0 (бол.); 44:30 Бергстрём А. (Закриссон П., Игнатович М.) 3:1; 55:12 Энлунд Й. (Ермаков А.) 4:1», — сообщает пресс-служба клуба.



Ворота защищал Алексей Красиков.


Статистика матча: Броски: 54-67; Броски в створ: 32-27; Голы: 4-1; Вбрасывания: 23-38; Блокированные броски: 28-8; Силовые приемы: 12-16 ; Время в атаке: 09:53-11:20; Штраф: 8-34.



Это уже не первая победа «Сибири» за последнее время. Несколько дней назад новосибирские хоккеисты вырвали победу у ХК «Сочи».

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