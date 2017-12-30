В многоэтажке в центре Новосибирска снова хотят отключить лифты в новогоднюю ночь

Спустя год в доме на Сибирской вновь появилось объявление об отключении лифтов
Спустя год в доме на Сибирской вновь появилось объявление об отключении лифтов

История с отключением лифтов в новогоднюю ночь в одной из 9-этажек в центре Новосибирска получила продолжение.


Спустя 12 месяцев после скандала в подъезде дома по улице Сибирская, 26 появилось объявление об отключение лифтов 31 декабря. Официальная причина та же: коммунальщики опасаются вандализма.


«Только если в прошлый раз это сделали 27 декабря и у меня была пара дней в запасе, то сейчас — в пятницу вечером, 29 декабря, и вряд ли я уже застану чиновников на рабочем месте в этом году. Кроме того, сама формулировка объявления оскорбительна: "Массовый вандализм со стороны пассажиров", — выходит, нас всех скопом обвинили в вандализме и всякий пассажир лифта в новогоднюю ночь превращается в преступника, по мнению руководства ЖЭУ-4», — написала на редакционную почту НГС.НОВОСТИ читательница Ирина.


Женщина утверждает, что отключение лифта в новогоднюю ночь — это «чистой воды самоуправство».


«Однако у жильцов-то ничего не изменилось: точно так же 80-летняя бабушка не сможет спуститься поздравить соседей с 1-го этажа, точно так же многие пожилые/нездоровые люди будут лишены возможности выйти в новогоднюю ночь в празднично украшенный двор, прогуляться до городской елки, навестить друзей. Не все жильцы верхних этажей молоды, здоровы и имеют возможность скакать козликом по ступенькам туда-обратно. А даже если бы и были молодыми и здоровыми... В конце концов, услуга должна быть оказана, а отказ ее предоставить — чистой воды самоуправство руководства управляющей компании», — поясняет свою позицию читательница.


Впервые об отключении лифтов в 9-этажке на Сибирской НГС.НОВОСТИ написали год назад. Тогда жильцы дома сумели настоять на своем.


«Лифты в новогоднюю ночь работали и в нашем доме, и в остальных. Правда, руководство ЖЭУ-4 для этого вынудило меня побегать в предновогодние дни по квартирам, собрать подписи жильцов с просьбой не отключать подъемники», — рассказывает Ирина.

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