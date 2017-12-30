Новосибирец попал во всемирный список наблюдателей комет

Обсерватория «Вега» (Академгородок)

Новосибирец Михаил Маслов попал во всемирный список наблюдателей комет. Мужчина работает ведущим инженером обсерватории НГУ и уже десять лет занимается астрономией.





В пресс-службе Новосибирского государственного университета отмечают, что проект ChometChaser немецкого астронома Стефана Бека носит частный характер. Стефан предложил исследователям со всего мира размещать у себя на сайте снимки комет. Довольно скоро эта идея объединила сотни поклонников астрономии.





«На основании собственного мониторинга наблюдателей комет Стефан Бек формирует список наиболее активных астрономов-любителей. Сейчас в нем порядка 300 человек из разных частей мира, от Гренландии до Австралии. Россию представляют восемь астрономов: семь из них — жители европейской части страны, Михаил Маслов стал единственным представителем Сибири. Попадание в глобальный список астрономов не приносит никаких привилегий, однако стало приятным подарком к Новому году, признается Михаил Маслов», — цитирует специалиста пресс-служба вуза.





Новосибирцы и раньше попадали во всевозможные списки и рейтинги. Например, дизайнер одежды Марина Козакова оказалась в тридцатке мировых лидеров своей отрасли по версии американского журнала Forbes.

