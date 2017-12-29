Баскетбол: БК «Новосибирск» победил «Иркут»
Вечером 29 декабря новосибирские баскетболисты в рамках домашнего матча российской Суперлиги одержали победу над командой «Иркут» (Иркутск).
Заключительный матч года закончился для БК «Новосибирск» счетом 80:76 (11:18, 26:19, 21:14, 22:25).
В настоящий момент БК «Новосибирск» находится на пятой строчке турнирной таблицы российской Суперлиги.
Напомним, на прошлой неделе новосибирские баскетболисты одержали победу над командой «Спартак-Приморье». Финальный трехочковый команде принес разыгрывающий Сергей Токарёв.
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Сергей Жигальцев
Фото vk.com/bknovosibirsk