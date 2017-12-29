Баскетбол: БК «Новосибирск» победил «Иркут»

БК «Новосибирск» находится на пятой строчке турнирной таблицы Суперлиги 
БК «Новосибирск» находится на пятой строчке турнирной таблицы Суперлиги 

Вечером 29 декабря новосибирские баскетболисты в рамках домашнего матча российской Суперлиги одержали победу над командой «Иркут» (Иркутск).


Заключительный матч года закончился для БК «Новосибирск» счетом 80:76 (11:18, 26:19, 21:14, 22:25).


В настоящий момент БК «Новосибирск» находится на пятой строчке турнирной таблицы российской Суперлиги.


Напомним, на прошлой неделе новосибирские баскетболисты одержали победу над командой «Спартак-Приморье». Финальный трехочковый команде принес разыгрывающий Сергей Токарёв.

Прочтений: 755
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено