Пьяный водитель внедорожника устроил ДТП и скрылся с места происшествия
Сегодня вечером в районе ТЭЦ-5 неизвестный внедорожник сошёлся в столкновении с Nissan Note.
Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, водитель Nissan Note двигалась со стороны Ключ-Камышенского плато.
«На извилистой дороге в районе ТЭЦ-5 водитель встречного внедорожника пошел на обгон и, не успев завершить маневр, врезался в левую переднюю часть Nissan», — поясняют аваркомы.
Пока водитель Nissan оказывала помощь своей несовершеннолетней дочери, водитель внедорожника выбежал из автомобиля, собрал все осколки, госномер, сел в автомобиль и скрылся с места происшествия, уточняет «Автоспас».
«Очевидцы утверждают, что водитель внедорожника был пьян. Прибывший аварком "Автоспас" связался со свидетелем, сбросившим заявку о данном ДТП. Оказалось, что у свидетеля есть видеорегистратор хорошего качества. В данный момент он ищет запись момента аварии», — поясняют специалисты мобильного приложения.
Пьяные водители нередко становятся фигурантами всевозможных аварий. В минувшее воскресенье НГС.НОВОСТИ писали о массовом ДТП в центре города, виновником которого стал нетрезвый водитель.
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Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск