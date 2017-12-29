Американцы назвали новосибирский музей одним из самых странных в мире

Американцы посчитали Музей погребальной культуры из Новосибирска одним из самых странных в мире
Американцы посчитали Музей погребальной культуры из Новосибирска одним из самых странных в мире

Нью-Йоркский сайт о музеях Artsy опубликовал список из девяти самых странных музеев мира. Вместе с музеем эротики из Флориды, музеем фруктов Турина и музеем самогоноварения Стокгольма в списке оказался новосибирский Музей смерти.


«Возможно, нет более подходящего места для размышлений о своей смертности, чем самые дальние края России, где смертельно холодный ветер продувает всю Сибирь круглый год. В неофициальной столице региона Новосибирске вы найдёте единственный музей в мире, посвящённый изучению всемирных погребальных традиций, Музей погребальной культуры», — сказано в тексте Artsy.


Авторы подробно описали коллекцию музея. «Выставка включает стильную витрину с сотнями траурных платьев, начиная с XIV века, стенды посвящены погребальной архитектуре XIX века, крестам и кладбищам», — говорится в сообщении. Авторы уточняют, что этот музей — всего лишь часть «смертельного Диснейленда» Сергея Якушина, в который входит его производство аксессуаров для похорон и сам крематорий.


Напомним, этой весной сотрудники Музея смерти в подробностях рассказывали новосибирцам о кремации.

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