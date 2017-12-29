Не только ветер и мороз: МЧС предупредило новосибирцев об угрожающих сосульках
Новосибирские спасатели выпустили предупреждение для жителей Новосибирской области о сосульках, которые появляются из-за повышения температуры.
«Согласно прогнозу метеорологов, сегодня, 29 декабря, во второй половине дня в Новосибирской области сохранятся неблагоприятные погодные условия: ожидаются снег, мокрый снег, местами метель. Ветер южный 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха –2…–4 градуса. На дорогах гололедица, снежные заносы», — передали в МЧС.
Из-за потепления спасатели просят соблюдать осторожность.
«В связи с прогнозируемым смягчением температурного фона и осадками, на крышах домов и зданий, балконах и карнизах появилось большое скопление снега, наледь и сосульки, падение которых представляет большую опасность. Чаще всего сосульки возникают над водостоками, именно эти участки фасадов домов особенно опасны.
Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием»,
— отметили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
Также спасатели просят не оставлять автомобили возле зданий, на крыше которых висят сосульки или снежные глыбы, а также ставить детские коляски возле козырьков подъездов.
Сегодня утром синоптики и МЧС также предупреждали горожан о том, что в городе на два дня задержится сильный порывистый ветер.
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Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой