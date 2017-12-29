Новосибирец забрался на кран и сидит на нём больше суток, требуя выплаты зарплаты

Мужчина находится на кране уже больше суток 
Мужчина находится на кране уже больше суток 

Новосибирец забрался на кран на стройплощадке в Кировском районе — мужчина требует от работодателя, компании «ПТК-30», выплаты зарплаты.


Фотографию с мужчиной на кране в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал его коллега. Он рассказал, что его напарник поднялся на кран ещё утром в четверг, 28 декабря.


«Долг по зарплате у него 140 тысяч — за март, за апрель, сентябрь и август. Сегодня свет отрубили на кране, чтобы слез, но он не собирается, ему нечего терять, семьи у него нет. Никто не реагирует на него», — пояснил собеседник. 


Сотрудники «ПТК-30» в декабре поднимаются на строительные краны уже не в первый раз. Причина одна и та же — невыплата зарплаты. Так, в середине декабря на кране почти целый день пробыли трое других работников строительной компании, а в октябре на стрелу крана и вовсе поднимались десять мужчин


Директор группы компаний «ПТК-30», которой принадлежит стройка, Владимир Коновалов тогда заявил НГС.НОВОСТИ, что люди, забравшиеся на кран, «там просто работают».

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