Новогодний сюрприз: в мэрии Новосибирска предсказали рост тарифов на тепло и воду

К 2030 году коммунальные тарифы вырастут в полтора-два раза

Власти Новосибирска опубликовали программу развития коммунальной инфраструктуры на 2018–2030 годы — по их прогнозам, через 12 лет тарифы вырастут в полтора-два раза.







Программа развития систем коммунальной инфраструктуры города опубликована в бюллетене органов местного самоуправления на сайте мэрии Новосибирска поздно вечером в четверг.





Согласно документу, на финансирование инвестиционных проектов электросетей нужно 2,6 млрд рублей, на инвестпроекты теплосетей — 19,5 млрд рублей, а на развитие холодного водоснабжения — 61,8 млрд рублей. Деньги на реализацию программ будут браться за счет платы за подключение к сетям и платежей от жителей.







Также власти представили динамику платы новосибирцев за коммунальные услуги. В этом году тариф на электроэнергию составлял 2,49 рубля за киловатт-час, в следующем году его планируют оставить таким же, а уже в 2019 году он вырастет — на 20 копеек. К 2030 году по планам властей тариф вырастет до 4,59 рубля за киловатт-час, то есть на 84% больше нынешних тарифов.







Тариф на холодную воду тоже может вырасти в следующем году: с 17,16 до 18,52 рубля за кубический метр. К 2030 году кубометр холодной воды будет стоить 34,13 рубля — почти вдвое больше, чем сейчас.







Стоимость кубического метра горячей воды вырастет в следующем году на 7,94 рубля и будет стоить 108,4 рубля, а по прогнозам к 2030 году тариф вырастет почти в два раза — до 199,09 рубля.





Также власти спрогнозировали рост тарифов на отопление — с 1231,75 рубля за гигакалорию в 2017 году до 1329,43 рубля в 2018 году. По прогнозам властей, к 2030 году тариф вырастет вдвое — до 2449,80 рубля.







НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-центр мэрии с просьбой пояснить, исходя из каких факторов сделан такой прогноз роста тарифов.





Один из громких протестов новосибирцев в уходящем году вызвало решение властей области поднять коммунальные тарифы на 15% из-за «большого износа сетевого хозяйства». Но в апреле 2017 года тогдашний губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отменил это решение и вернул рост тарифов на «коммуналку» — с июля этого года они выросли в среднем на 4%.