Человек собаке брат: новосибирский учёный рассказал об эволюции символа 2018 года

Собаки ближе к человеку, чем принято считать

Видеоканал NSU LIFE опубликовал последнюю предновогоднюю лекцию, посвящённую символу наступающего года — собаке. Об эволюции домашнего питомца рассказал профессор кафедры цитологии и генетики факультета естественных наук НГУ, доктор биологических наук Павел Бородин. В съёмках также приняла участие собака по кличке Корсика породы золотистый ретривер.





Учёный напомнил, что собаки произошли от волка около 30 тысяч лет назад. Одомашнивание волков началось, когда люди стали устраивать стойбища, вокруг которых копился мусор, привлекающий грызунов, котов и собак. Те собаки, которые легче переносили соседство с человеком, приживались. В итоге вместе с человеком оставались самые спокойные особи. Гипотезу одомашнивания потом доказал эксперимент советского генетика Дмитрия Беляева по доместикации лисиц.









Самые древние породы собак — это шарпеи, чау-чау и лайки (им около пяти тысяч лет). Остальные породы сформировались в последние два века, отметил Павел Бородин. Постепенно изменилась и морфология собак, повисшие уши и хвостик кренделем — это тоже результат эволюции. «Кроме того, где вы видели волка, который может питаться овсяной кашей? Изменились гены, они стали способны переваривать крахмал», — заметил Павел Бородин.





В семействе собачьих ближайшими родственниками псов считаются лисы, песцы и койоты. В отряде хищных — медведи, норки и моржи. Последний общий предок собаки и человека существовал около 95 миллионов лет назад, рассказал биолог, и он скорее напоминал собаку, а не человека, — передвигался на четырёх лапах и был небольшим. «Отсюда следует, что мы с вами являемся довольно близкими родственниками», — обратился учёный к Корсике.





NSU LIFE выпустил к новому году три лекции, в прошлый раз эксперты проекта рассказывали об истории ёлочных игрушек и верных способах побороть похмелье.