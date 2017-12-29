«Тойота» скатилась по гололёду в автобус с пассажирами возле Заельцовского парка

Автобус № 95 ехал со стороны Заельцовского парка

Днём 29 декабря в Новосибирске в аварию попал автобус № 95 , который вёз пассажиров с конечной остановки в Заельцовском парке — в него по скользкой дороге скатилась «Тойота Хайс».





Авария произошла в 12:30, рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».







«Со слов механика, который был на месте происшествия, автобус выехал с конечной остановки "Парк культуры и отдыха Заельцовский" по маршруту, пересёк мостик через Ельцовку, в это время в сторону парка двигался легковой автомобиль.





Видимо, автомобиль не рассчитал скорость, его понесло, развернуло и он боком ударился об автобус. Пострадавших нет ни в автобусе, ни в легковом автомобиле.





Автобус будем восстанавливать, но повреждения достаточно серьёзные», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель директора компании-перевозчика на маршруте № 95 «ОСТА» Евгений Тужик.







Аваркомы «Альянса» уточнили, что «Тойота» скатилась в автобус по гололёду.







Дорога в Заельцовский парк оказалась слишком скользкая





«Тойоту» занесло, и она въехала в автобус боком





В конце октября НГС.НОВОСТИ рассказывали про другую аварию, во время которой легковой автомобиль столкнулся с автобусом, — тогда ДТП случилось на улице Объединения.