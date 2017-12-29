«Тойота» скатилась по гололёду в автобус с пассажирами возле Заельцовского парка
Днём 29 декабря в Новосибирске в аварию попал автобус
Авария произошла в 12:30, рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».
«Со слов механика, который был на месте происшествия, автобус выехал с конечной остановки "Парк культуры и отдыха Заельцовский" по маршруту, пересёк мостик через Ельцовку, в это время в сторону парка двигался легковой автомобиль.
Видимо, автомобиль не рассчитал скорость, его понесло, развернуло и он боком ударился об автобус. Пострадавших нет ни в автобусе, ни в легковом автомобиле.
Автобус будем восстанавливать, но повреждения достаточно серьёзные», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель директора компании-перевозчика на маршруте № 95 «ОСТА» Евгений Тужик.
Аваркомы «Альянса» уточнили, что «Тойота» скатилась в автобус по гололёду.
В конце октября НГС.НОВОСТИ рассказывали про другую аварию, во время которой легковой автомобиль столкнулся с автобусом, — тогда ДТП случилось на улице Объединения.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте»
Елена Громкова
Фото службы аварийных комиссаров «Альянс»