Жестоким убийством собаки в Октябрьском районе заинтересовались прокуроры и полиция

Один из жильцов коттеджа признался, что убил собаку и разделал её на куски
Один из жильцов коттеджа признался, что убил собаку и разделал её на куски

Новосибирская полиция по требованию прокуратуры возбудила уголовное дело о жестоком убийстве собаки во дворе коттеджа на улице Воинской.


Об этом корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Юлия Штанько.


Как ранее рассказывал очевидец, инцидент произошёл 19 ноября во дворе большого трёхэтажного коттеджа на улице Воинской. В тот день соседи услышали скулёж, выглянули в окно и увидели, что жильцы дома № 4/1 режут собаку. После этого очевидец пошёл к соседям, но разговаривать с ним никто не захотел.


«И схватили лопаты, давай эти лужи крови убирать», — описывал ситуацию очевидец. В тот же день он обратился в полицию.


Как уточнили в прокуратуре Октябрьского района, полицейские побывали на месте происшествия и нашли останки собаки, расфасованные в мешки и подвешенные под крышей. Но несмотря на явные признаки преступления, возбуждать уголовное дело полиция тогда не стала, отмечает Юлия Штанько.  


Прокуратура провела проверку и отменила постановление полиции, потребовав срочно возбудить уголовное дело. Полиция это требование выполнила: 27 декабря дознаватель возбудил дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель).


Как уточнила Юлия Штанько, один из жителей дома № 4/1 на улице Воинской признался полиции, что действительно убил собаку, снял с неё шкуру и разделал на куски. Об этом мужчину, по предварительным данным, попросили другие жильцы, которые знали, что ему уже не раз приходилось разделывать собак, когда он жил в Корее. Мотивы убийства точно не установлены — мужчина отрицает, что собаку потом собирались съесть. 

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