ЦФТ выпустил календарь с обнажёнными моделями

Центр Финансовых Технологий выпустил 21-й календарь с обнажёнными девушками — ежегодно их дарят сотрудникам компании на Новый год. В 2017 году моделей снимал известный московский фотограф Георгий Чернядьев, известный в первую очередь как портретист.


В 2017 году календарь снимал известный портретист Георгий Чернядьев
В 2017 году календарь снимал известный портретист Георгий Чернядьев


«ЦФТ не стал радикально менять концепцию, просто у нас родился дуэтный проект. И теперь каждый месяц 2018 года вам предстоит делать нелёгкий выбор между двумя фотоработами, одна из которых — портрет», — написали представители компании в календаре. 


В календарь вошли 26 снимков девушек. Съёмки проходили в Москве, Подмосковье, в окрестностях Самары и Тулы, а также за рубежом — в Грузии, Франции, Германии и Бельгии.


ЦФТ пообещал новую концепцию традиционного календаря с красивыми женщинами
ЦФТ пообещал новую концепцию традиционного календаря с красивыми женщинами


В календарь на 2018 год вошли 26 снимков
В календарь на 2018 год вошли 26 снимков


Авторы предлагают каждый месяц выбирать между двумя снимками  — портретом и фотографией в полный рост
Авторы предлагают каждый месяц выбирать между двумя снимками  — портретом и фотографией в полный рост


Для съёмок календаря фотограф и модели отправились в Европу
Для съёмок календаря фотограф и модели отправились в Европу


Недавно ещё одна IT-компания Новосибирска выпустила календарь с красивыми девушками «за мужской работой».

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