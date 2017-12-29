ЦФТ выпустил календарь с обнажёнными моделями

Центр Финансовых Технологий выпустил 21-й календарь с обнажёнными девушками — ежегодно их дарят сотрудникам компании на Новый год. В 2017 году моделей снимал известный московский фотограф Георгий Чернядьев, известный в первую очередь как портретист.





В 2017 году календарь снимал известный портретист Георгий Чернядьев





«ЦФТ не стал радикально менять концепцию, просто у нас родился дуэтный проект. И теперь каждый месяц 2018 года вам предстоит делать нелёгкий выбор между двумя фотоработами, одна из которых — портрет», — написали представители компании в календаре.





В календарь вошли 26 снимков девушек. Съёмки проходили в Москве, Подмосковье, в окрестностях Самары и Тулы, а также за рубежом — в Грузии, Франции, Германии и Бельгии.





ЦФТ пообещал новую концепцию традиционного календаря с красивыми женщинами





В календарь на 2018 год вошли 26 снимков





Авторы предлагают каждый месяц выбирать между двумя снимками — портретом и фотографией в полный рост





Для съёмок календаря фотограф и модели отправились в Европу





Недавно ещё одна IT-компания Новосибирска выпустила календарь с красивыми девушками «за мужской работой».