ЦФТ выпустил календарь с обнажёнными моделями
Центр Финансовых Технологий выпустил 21-й календарь с обнажёнными девушками — ежегодно их дарят сотрудникам компании на Новый год. В 2017 году моделей снимал известный московский фотограф Георгий Чернядьев, известный в первую очередь как портретист.
«ЦФТ не стал радикально менять концепцию, просто у нас родился дуэтный проект. И теперь каждый месяц 2018 года вам предстоит делать нелёгкий выбор между двумя фотоработами, одна из которых — портрет», — написали представители компании в календаре.
В календарь вошли 26 снимков девушек. Съёмки проходили в Москве, Подмосковье, в окрестностях Самары и Тулы, а также за рубежом — в Грузии, Франции, Германии и Бельгии.
Недавно ещё одна IT-компания Новосибирска выпустила календарь с красивыми девушками «за мужской работой».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
В нашем Instagram уже больше 24 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.
Дарья Януш
Фото предоставлены отдела по связям с общественностью ГК ЦФТ