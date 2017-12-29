Всё, приехали: предновогодний город погрузился в 10-балльные пробки

Последняя пятница декабря принесла в город рекордные пробки

В последний рабочий день уходящего года пробки в Новосибирске достигли 10 баллов: сегодня это произошло ещё раньше, чем накануне.







Сервис Яндекс.Пробки оценил загруженность новосибирских дорог в максимальные 10 баллов примерно в 13:20 — почти на полтора часа раньше, чем вчера, и почти на 5 часов раньше, чем во вторник и среду. При этом с утра магистрали были загружены незначительно: в традиционный час пик, когда многие новосибирцы ехали на работу, пробки не превышали 5–6 баллов.







Сейчас на правом берегу сильнее всего затруднено движение на Большевистской, Фабричной, Фрунзе, Залесского, Богдана Хмельницкого, Кирова, Танковой, Нарымской и проспекте Димитрова. На левом берегу заторы парализовали улицы Станционную, Ватутина, Немировича-Данченко, Хилокскую, Троллейную, Толмачёвское шоссе. Чтобы проехать самые проблемные участки, водители вынуждены снижать скорость до 5 км/ч. Сложной выглядит ситуация на Димитровском мосту в сторону левого берега.





Судя по отметкам на Яндекс.Картах, в городе случилось около десятка аварий



















