Канадские журналисты включили Новосибирск в список самых холодных столиц

Канадские СМИ назвали Новосибирск неофициальной столицей Сибири

На сайте канадской радиовещательной корпорации CBC News вышла заметка под названием «Ледяной колпак: Оттава сегодня — самая холодная столица в мире» — кроме канадской столицы в список холодных городов авторы текста включили и Новосибирск.





«Экстремальный холод опустил Оттаву значительно ниже других мировых столиц холода. Столица Монголии, Улан-Батор, в среднем считается самой холодной столицей в мире. Однако в Оттаве температура ночью в среду снизилась до –29, в то время как ночной минимум Улан-Батора был –26 градусов», — отмечается в тексте.





При этом температура в Москве и Астане, которые тоже считаются лидерами в списке холодных столиц, по мнению издания, в среду и вовсе показали щадящие значения — +2 и –13 градусов соответственно. Небольшой минус был также в Хельсинки, Рейкьявике, Таллине, Нууке, пишет CBC News.





Заметка завершается упоминанием Новосибирска. «Ночная температура в Новосибирске, неофициальной столице Сибири, опустилась до –14 градусов», — сказано в тексте. Канадские журналисты напомнили соотечественникам, что вместе с ветром в Оттаве холод ощущается как –36 градусов, поэтому министерство здравоохранения попросило жителей столицы остерегаться обморожений.





Напомним, в Новосибирске в ночь на первое января будет очень холодная погода.