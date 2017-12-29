Канадские журналисты включили Новосибирск в список самых холодных столиц

Канадские СМИ назвали Новосибирск неофициальной столицей Сибири 
Канадские СМИ назвали Новосибирск неофициальной столицей Сибири 

На сайте канадской радиовещательной корпорации CBC News вышла заметка под названием «Ледяной колпак: Оттава сегодня — самая холодная столица в мире» — кроме канадской столицы в список холодных городов авторы текста включили и Новосибирск. 


«Экстремальный холод опустил Оттаву значительно ниже других мировых столиц холода. Столица Монголии, Улан-Батор, в среднем считается самой холодной столицей в мире. Однако в Оттаве температура ночью в среду снизилась до –29, в то время как ночной минимум Улан-Батора был –26 градусов», — отмечается в тексте. 


При этом температура в Москве и Астане, которые тоже считаются лидерами в списке холодных столиц, по мнению издания, в среду и вовсе показали щадящие значения — +2 и –13 градусов соответственно. Небольшой минус был также в Хельсинки, Рейкьявике, Таллине, Нууке, пишет CBC News. 


Заметка завершается упоминанием Новосибирска. «Ночная температура в Новосибирске, неофициальной столице Сибири, опустилась до –14 градусов», — сказано в тексте. Канадские журналисты напомнили соотечественникам, что вместе с ветром в Оттаве холод ощущается как –36 градусов, поэтому министерство здравоохранения попросило жителей столицы остерегаться обморожений. 


Напомним, в Новосибирске в ночь на первое января будет очень холодная погода.

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