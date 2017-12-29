Денис Иванов вернулся на старое место работы в тихом центре Новосибирска

На втором этаже пристройки к офисному зданию на улице Ленина, 12 в центре Новосибирска начало работать кафе «Чашка кофе» ресторатора Дениса Иванова. В новом заведении этой сети впервые будут делать пиццу в дровяной печи и обжаривать кофе на месте.





Открытое пространство слева от входа оставлено под летнюю веранду





Кафе «Чашка кофе» заняла место, которое освободил закрывшийся в начале этого года ресторан «Самарканд». До «Самарканда» же здесь долгое время была пиццерия сети New York Pizza, в которой Денис Иванов работал в начале 2000-х годов в качестве наёмного менеджера.





Чашка американо с круассаном стоят в заведении 240 рублей





«С этим местом у меня связаны и личные воспоминания. Именно здесь в принципе началась моя карьера в ресторанном бизнесе», — рассказал НГС.НОВОСТИ ресторатор.







Чтобы сделать в кафе панорамные окна, пришлось снести стены





Вся пристройка была реконструирована: у неё появились панорамные окна во всю стену. Кафе может принять до 150 посетителей. Внутри всё пространство разделено на три условные зоны. Сразу на входе размещена кофейная стойка с десертами, там же поставят холодильники с готовыми сэндвичами и салатами, которые можно будет взять с собой.







Лаунж-зона новой «Чашки кофе»





В глубине помещения, вдоль открытой кухни, разместилась лаунж-зона с креслами и небольшими круглыми столиками, оформленная в более тёмных тонах. В конце зала в тупиковом помещении будет организована детская комната.





Установленный на входе кофейный ростер будет обжаривать кофе для всей сети





Главным новшеством «Чашки» на Ленина будет установленный здесь сразу на входе кофейный ростер — машина для обжарки кофе. По словам Дениса Иванова, мощности этого агрегата хватит, чтобы удовлетворить потребности всей сети в кофейных зернах.





Впервые в «Чашках кофе» поставили дровяную печь для пиццы





Ещё одним нововведением стала дровяная печь для пиццы, установленная в кухонной зоне. Для «Чашки кофе» это первый случай, а в компании в целом у Иванова дровяная печь стоит пока только в заведении «Beerman&Пицца».







Хоспер позволяет соблюсти правильную степень прожарки при большом потоке заказов





Из другого нового для «Чашки кофе» оборудования можно отметить хоспер — закрытый гриль для приготовления мяса и рыбы, работающий на древесном угле, а также специальную кофемолку, которая не только автоматически отмеряет нужное количество зерен, но и сама утрамбовывает молотый кофе в холдере.







Пицца «Маргарита» за 290 рублей





Новая «Чашка кофе» на улице Ленина — уже девятая кофейня на небольшом отрезке улицы Ленина между площадью Ленина и театром «Красный факел». Буквально неделю назад здесь же начала работать, например, ещё одна точка сети Organic Coffee вместе с бургерной. Есть здесь уже и заведения с дровяными печами для пиццы — итальянское кафе Capriccio и открывшийся в этом году ресторан «На углях».

