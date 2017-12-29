Денис Иванов вернулся на старое место работы в тихом центре Новосибирска

На втором этаже пристройки к офисному зданию на улице Ленина, 12 в центре Новосибирска начало работать кафе «Чашка кофе» ресторатора Дениса Иванова. В новом заведении этой сети впервые будут делать пиццу в дровяной печи и обжаривать кофе на месте.


Открытое пространство слева от входа оставлено под летнюю веранду
Открытое пространство слева от входа оставлено под летнюю веранду


Кафе «Чашка кофе» заняла место, которое освободил закрывшийся в начале этого года ресторан «Самарканд». До «Самарканда» же здесь долгое время была пиццерия сети New York Pizza, в которой Денис Иванов работал в начале 2000-х годов в качестве наёмного менеджера.


Чашка американо с круассаном стоят в заведении 240 рублей
Чашка американо с круассаном стоят в заведении 240 рублей


«С этим местом у меня связаны и личные воспоминания. Именно здесь в принципе началась моя карьера в ресторанном бизнесе», — рассказал НГС.НОВОСТИ ресторатор.


Чтобы сделать в кафе панорамные окна, пришлось снести стены
Чтобы сделать в кафе панорамные окна, пришлось снести стены


Вся пристройка была реконструирована: у неё появились панорамные окна во всю стену. Кафе может принять до 150 посетителей. Внутри всё пространство разделено на три условные зоны. Сразу на входе размещена кофейная стойка с десертами, там же поставят холодильники с готовыми сэндвичами и салатами, которые можно будет взять с собой. 


Лаунж-зона новой «Чашки кофе»
Лаунж-зона новой «Чашки кофе»


В глубине помещения, вдоль открытой кухни, разместилась лаунж-зона с креслами и небольшими круглыми столиками, оформленная в более тёмных тонах. В конце зала в тупиковом помещении будет организована детская комната.


Установленный на входе кофейный ростер будет обжаривать кофе для всей сети
Установленный на входе кофейный ростер будет обжаривать кофе для всей сети


Главным новшеством «Чашки» на Ленина будет установленный здесь сразу на входе кофейный ростер — машина для обжарки кофе. По словам Дениса Иванова,  мощности этого агрегата хватит, чтобы удовлетворить потребности всей сети в кофейных зернах. 


Впервые в «Чашках кофе» поставили дровяную печь для пиццы
Впервые в «Чашках кофе» поставили дровяную печь для пиццы


Ещё одним нововведением стала дровяная печь для пиццы, установленная в кухонной зоне. Для «Чашки кофе» это первый случай, а в компании в целом у Иванова дровяная печь стоит пока только в заведении «Beerman&Пицца». 


Хоспер позволяет соблюсти правильную степень прожарки при большом потоке заказов
Хоспер позволяет соблюсти правильную степень прожарки при большом потоке заказов


Из другого нового для «Чашки кофе» оборудования можно отметить хоспер — закрытый гриль для приготовления мяса и рыбы, работающий на древесном угле, а также специальную кофемолку, которая не только автоматически отмеряет нужное количество зерен, но и сама утрамбовывает молотый кофе в холдере.


Пицца «Маргарита» за 290 рублей
Пицца «Маргарита» за 290 рублей


Новая «Чашка кофе» на улице Ленина — уже девятая кофейня на небольшом отрезке улицы Ленина между площадью Ленина и театром «Красный факел». Буквально неделю назад здесь же начала работать, например, ещё одна точка сети Organic Coffee вместе с бургерной. Есть здесь уже и заведения с дровяными печами для пиццы — итальянское кафе Capriccio и открывшийся в этом году ресторан «На углях».

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