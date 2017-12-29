Собрать за 25 секунд: как ставили главную ёлку Новосибирска

Ёлку начали собирать 11 декабря
Ёлку начали собирать 11 декабря

Интернет-оператор «Электронный город» смонтировал видеоролик о том, как собирали главную ёлку Новосибирска.


Компания использовала видео со своих камер, которые снимают перекрёстки города и транслируют съемку в интернет для пользователей.


«На площади Ленина у нас три камеры с разных ракурсов установлены. Мы уже второй год одну из камер кадрируем таким образом, чтобы была видна ёлка и игровая развлекательная площадка, которая вокруг неё. В этом году мы решили сделать таймлапс: показали не только, как ёлку собирали, но ёщё в конце кусочек добавили, как её открывали», — пояснил НГС.НОВОСТИ руководитель службы управления брендом и управления по связям с общественностью «Электронного города» Дмитрий Мишин.


Ёлку начали собирать 11 декабря — перед этим «Электронный город» направил на площадку свою видеокамеру.


«Ёлку строили порядка полутора недель, сначала её делали не спеша — в день по несколько ярусов. Для таймлапса мы брали разные кусочки, потому что если взять всё видео от начала строительства, это гигантский объём информации: видео пишется в очень хорошем качестве. Просто невероятно этот архив обработать», — подчеркнул Мишин.



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