Хрустальное сердце: врачи сделали три операции и спасли девочку с синей кожей

Маленькая Рита с пороком сердца не может заниматься тяжёлыми физнагрузками, но мечтает о бальных танцах. Скриншот из видео youtube.com (канал Meshalkinclinic)
Маленькая Рита с пороком сердца не может заниматься тяжёлыми физнагрузками, но мечтает о бальных танцах. Скриншот из видео youtube.com (канал Meshalkinclinic)

Новосибирские хирурги несколько лет лечили маленькую сибирячку Маргариту с опасным пороком сердца и синим оттенком кожи, делая сложные операции, и к концу 2017 года девочка поправилась.


Рита стала для жительницы Новосибирска Натальи Переверзевой третьим и долгожданным ребёнком.


«Но узнала в 26 недель, что порок [сердца] у нас — УЗИ показало. Это было очень неожиданно, даже не передать… Я вышла с УЗИ и просто села, у меня катились слезы, я не знала, что делать. Мне еще начали говорить о прекращении беременности, когда она у меня уже шевелится! У меня два старших ребёнка, и это немыслимо для нас в принципе», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Наталья Переверзева.


Выяснилось, что у девочки опасный порок сердца — в нём всего один желудочек вместо двух. 


При этой патологии сердце не справляется с потоком крови, и в итоге лёгкие и сердце сильно перегружены, а цвет кожи приобретает синий оттенок из-за недостатка кислорода.


«В норме у сердца два желудочка — правый желудочек перекачивает кровь в лёгкие, а левый — в тело. У этого ребёнка один [желудочек] недоразвился. Поэтому для того чтобы ребёночек не погиб от сердечной недостаточности, нужно ограничить поток крови в лёгкие, то есть сузить лёгочную артерию — создать искусственное препятствие и выровнять сопротивление сосудов», — пояснил НГС.НОВОСТИ врач сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук Юрий Горбатых.


Наталья Переверзева заверила, что всегда знала — Рита поправится
Наталья Переверзева заверила, что всегда знала — Рита поправится


Сразу после рождения в роддоме № 4 маленькую Риту забрали в отделение реанимации, а чуть позже к девочке приезжали врачи из клиники Мешалкина. По словам матери, они решили немного подождать с операцией и назначили её на 11 марта (девочке был месяц и одна неделя), но у Риты случился приступ, и девочку экстренно прооперировали 5 марта.


Это был первый этап операции. Сузив лёгочную артерию, хирурги вернулись к пациентке через полтора года — «отрезали» от сердца верхнюю полую вену и вшили в лёгочную артерию, разгрузив единственный желудочек. Финальная операция прошла в октябре 2017 года — девочке сделали дополнительную физиологическую коррекцию в сосудах, объяснил хирург. 



«После первой операции её — она такая маленькая была — я переносила с подушки на койку как хрусталик.


На следующий день [после третьей операции] уже ее отдали в палату. Она быстренько на поправку пошла. Что я, что врачи не верили, что она так быстро поправится! Все равно остерегались… Раньше [у Риты] синюшность всего тела была — отличается цвет кожи. И одышка — если пробегает дольше немного, то устает. Если чувствует, что устала, сразу в сон. Сейчас розовенькая стала — цвет поменялся!» — порадовалась Наталья Переверзева.


Девочке нужно принимать лекарства, помогающие выровнять давление, но состояние ребёнка улучшилось. К Новому года Маргарита уже поправилась и теперь хочет пойти в детский сад и на бальные танцы — 7 февраля девочке исполнится 5 лет.


«Я верила, что она здоровая — и мыслями этими жила», — добавила мать Риты.


Читайте также:


В декабре врачи-нейрохирурги спасли полуторагодовалую Еву, которая прилетела на операцию из Магадана вместе с мамой. Опухоль разрослась в височной области девочки и грозила серьёзными последствиями.  

Прочтений: 16513
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено