Хрустальное сердце: врачи сделали три операции и спасли девочку с синей кожей

Маленькая Рита с пороком сердца не может заниматься тяжёлыми физнагрузками, но мечтает о бальных танцах. Скриншот из видео youtube.com (канал Meshalkinclinic)

Новосибирские хирурги несколько лет лечили маленькую сибирячку Маргариту с опасным пороком сердца и синим оттенком кожи, делая сложные операции, и к концу 2017 года девочка поправилась.







Рита стала для жительницы Новосибирска Натальи Переверзевой третьим и долгожданным ребёнком.







«Но узнала в 26 недель, что порок [сердца] у нас — УЗИ показало. Это было очень неожиданно, даже не передать… Я вышла с УЗИ и просто села, у меня катились слезы, я не знала, что делать. Мне еще начали говорить о прекращении беременности, когда она у меня уже шевелится! У меня два старших ребёнка, и это немыслимо для нас в принципе», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Наталья Переверзева.







Выяснилось, что у девочки опасный порок сердца — в нём всего один желудочек вместо двух.





При этой патологии сердце не справляется с потоком крови, и в итоге лёгкие и сердце сильно перегружены, а цвет кожи приобретает синий оттенок из-за недостатка кислорода.







«В норме у сердца два желудочка — правый желудочек перекачивает кровь в лёгкие, а левый — в тело. У этого ребёнка один [желудочек] недоразвился. Поэтому для того чтобы ребёночек не погиб от сердечной недостаточности, нужно ограничить поток крови в лёгкие, то есть сузить лёгочную артерию — создать искусственное препятствие и выровнять сопротивление сосудов», — пояснил НГС.НОВОСТИ врач сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук Юрий Горбатых.







Наталья Переверзева заверила, что всегда знала — Рита поправится





Сразу после рождения в роддоме № 4 маленькую Риту забрали в отделение реанимации, а чуть позже к девочке приезжали врачи из клиники Мешалкина. По словам матери, они решили немного подождать с операцией и назначили её на 11 марта (девочке был месяц и одна неделя), но у Риты случился приступ, и девочку экстренно прооперировали 5 марта.







Это был первый этап операции. Сузив лёгочную артерию, хирурги вернулись к пациентке через полтора года — «отрезали» от сердца верхнюю полую вену и вшили в лёгочную артерию, разгрузив единственный желудочек. Финальная операция прошла в октябре 2017 года — девочке сделали дополнительную физиологическую коррекцию в сосудах, объяснил хирург.











«После первой операции её — она такая маленькая была — я переносила с подушки на койку как хрусталик.







На следующий день [после третьей операции] уже ее отдали в палату. Она быстренько на поправку пошла. Что я, что врачи не верили, что она так быстро поправится! Все равно остерегались… Раньше [у Риты] синюшность всего тела была — отличается цвет кожи. И одышка — если пробегает дольше немного, то устает. Если чувствует, что устала, сразу в сон. Сейчас розовенькая стала — цвет поменялся!» — порадовалась Наталья Переверзева.







Девочке нужно принимать лекарства, помогающие выровнять давление, но состояние ребёнка улучшилось. К Новому года Маргарита уже поправилась и теперь хочет пойти в детский сад и на бальные танцы — 7 февраля девочке исполнится 5 лет.







«Я верила, что она здоровая — и мыслями этими жила», — добавила мать Риты.







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