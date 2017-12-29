Новосибирская полиция отказалась от выходных в новогодние праздники





Сотни полицейских будут дежурить в общественных местах до конца новогодних праздников

В новогоднюю ночь охранять общественный порядок на улицы Новосибирска и области выйдут восемь сотен полицейских.



«До 9 часов 9 января весь личный состав ГУ МВД России по Новосибирской области переведён на особый режим несения службы. В новогоднюю ночь на охрану общественного порядка на территории Новосибирской области на ёлочных, снежных, ледовых городках задействуются более 800 сотрудников полиции, 207 патрульных автомобилей, 250 работников частных охранных организаций, 104 представителя народных дружин, — рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Новосибирской области Юрий Золотов. — В период с 31 декабря по 9 января среднесуточно





на улицах и в общественных местах планируется задействовать более 500 сотрудников полиции и органов внутренних дел, 190 сотрудников частных охранных организаций, 264 сотрудника управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии, 50 работников добровольных народных дружин».



По словам Золотова, по сравнению с обычными днями число дежурных полицейских в новогодние праздники увеличится, поэтому несение службы на массовых мероприятиях не должно ослабить работу полиции по другим направлениям. Новогодние городки за час до открытия и после закрытия будут проверять кинологи с собаками. Кроме того, места проведения массовых мероприятий оборудуют антитеррористическими рамками.



Праздновать Рождество в ночь на 7 января жители Новосибирска и области планируют в 103 храмах — дежурить на этих мероприятия планируют 1400 представителей органов внутренних дел, в том числе бойцы Росгвардии. Помогать им будут 375 работников ЧОП, 127 дружинников и 20 казаков, отметил Юрий Золотов.



Как сообщил заместитель начальника отдела УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Павел Головин, с этой недели на дорогах Новосибирской области уже началось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», которое продлится все новогодние каникулы.