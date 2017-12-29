Новосибирские штурмовики и Деды Морозы устроили забег в валенках

80 новосибирцев в сказочных костюмах бегали в валенках и бросались ими

Новогодний легкоатлетический бал-маскарад прошёл вечером 28 декабря в Новосибирском государственном техническом университете — 80 студентов и школьников устроили забег в костюмах Дедов Морозов и других сказочных персонажей.





Атлеты бегали в костюмах и валенках эстафету по 200 метров. Участвовали 20 команд по 4 человека из НГТУ, СГУПС, НГАВТ, НГАУ и новосибирских школ.







«В открытом предновогоднем турнире утром соревновались школьники, позже начались соревнования студентов разных вузов, а после был шуточный забег-маскарад», — сообщили НГС.НОВОСТИ в Новосибирском государственном техническом университете. Студенты нарядились не только героями русских народных сказок, но пришли в костюмах героев комиксов Marvel, также были участники в образе покемона Пикачу и штурмовика из «Звёздных войн».









Лучшим в метании валенка стал студент НГТУ — ему удалось кинуть валенок на 12,17 метра.





Неделю назад десятки Дедов Морозов прошли по проспекту Дзержинского, чтобы открыть ёлку в парке «Берёзовая роща».