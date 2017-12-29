Носи усы: власти проверят все колледжи после скандала с запретом усов и бород для студентов
Власти Новосибирской области направили письма директорам колледжей и техникумов и попросили их проверить правила внутреннего распорядка на соответствие закону.
Такое решение в министерстве образования НСО приняли после проверки в Новосибирском промышленном колледже, где прокурор обнаружил ущемление прав студентов. Им запрещали выходить из здания колледжа на переменах, носить усы, бороду и иметь на теле татуировки.
«Руководителям подведомственных профессиональных образовательных учреждений направлено письмо с требованием проверки локальных правовых актов на соответствие федеральному законодательству, в том числе на предмет отсутствия в них норм, ограничивающих права студентов», — говорится в ответе на запрос НГС.НОВОСТИ.
Власти выборочно проверят правила внутреннего распорядка в колледжах и техникумах в январе.
Руководитель Новосибирского промышленного колледжа, в свою очередь, уже отменил в документах пункты, касающиеся ношения усов и бороды.
«Допустившему нарушения прав студентов администратору объявлено дисциплинарное взыскание», — пояснили в министерстве.
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Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой