Носи усы: власти проверят все колледжи после скандала с запретом усов и бород для студентов

Власти проверят колледжи и техникумы Новосибирска, чтобы убедиться в соблюдении прав студентов

Власти Новосибирской области направили письма директорам колледжей и техникумов и попросили их проверить правила внутреннего распорядка на соответствие закону.





Такое решение в министерстве образования НСО приняли после проверки в Новосибирском промышленном колледже, где прокурор обнаружил ущемление прав студентов. Им запрещали выходить из здания колледжа на переменах, носить усы, бороду и иметь на теле татуировки.





«Руководителям подведомственных профессиональных образовательных учреждений направлено письмо с требованием проверки локальных правовых актов на соответствие федеральному законодательству, в том числе на предмет отсутствия в них норм, ограничивающих права студентов», — говорится в ответе на запрос НГС.НОВОСТИ.





Власти выборочно проверят правила внутреннего распорядка в колледжах и техникумах в январе.





Руководитель Новосибирского промышленного колледжа, в свою очередь, уже отменил в документах пункты, касающиеся ношения усов и бороды.





«Допустившему нарушения прав студентов администратору объявлено дисциплинарное взыскание», — пояснили в министерстве.