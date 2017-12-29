Власти рассказали, на каких автобусах можно будет уехать в новогоднюю ночь

С конечных остановок последний транспорт поедет в 1:20
С конечных остановок последний транспорт поедет в 1:20

В новогоднюю ночь трамваи и троллейбусы в Новосибирске будут ходить до половины второго ночи.


С 31 декабря на 1 января последние муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи отправятся с конечных остановок в 1 час 20 минут. На транспорте не будет номеров, а просто будет указан маршрут.


Трамвай


Станция метро «Площадь Маркса» — улица Котовского — улица Связистов — Юго-Западный жилмассив.


Троллейбусы:


– Площадь Калинина — улица Учительская;

– ДК имени Кирова — станция метро «Заельцовская» — Городской аэропорт;

– Магазин «Золотая нива» – улица Лазурная;

– Дом Ленина — Сад имени Дзержинского;

– Станция метро «Площадь Маркса» — Северо-Чемской жилмассив;

– Магазин «Кристалл» — Затулинский жилмассив;

– Станция метро «Площадь Маркса» — Станиславский жилмассив.


Автобусы:


– Станция метро «Студенческая» — Чемской бор;

– Станция метро «Речной вокзал» — проспект Строителей — Цветной проезд — Шлюзы;

– Станция метро «Речной вокзал» — улица Первомайская — УМ-3.


Метрополитен в новогоднюю ночь будет работать до часа ночи, также ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о графике работы выходов метро в новогоднюю ночь — часть из них закроют в полночь, работу остальных продлят до 1:00.


В мэрии сообщили, что 30, 31 декабря 2017 года и с 1 по 8 января 2018 года автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать по графику выходного дня с 6:00 до 23:30. 


Кроме того, с 30 декабря 2017 года по 10 января 2018 года школьникам (старшеклассникам нужно иметь с собой справку из школы) можно будет бесплатно ездить на метро, троллейбусах и некоторых муниципальных автобусах.

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