Предупреждение на два дня: в Новосибирске задержится порывистый ветер

Неблагоприятная погода будет в области сегодня и завтра
Неблагоприятная погода будет в области сегодня и завтра

Жителей Новосибирска предупредили о сильном ветре и метелях, которые задержатся на два дня — 29 и 30 декабря.


«Влияние циклонических систем ещё имеет место, просто циклоны сейчас перемещаются с северо-запада и запада на нашу территорию с атмосферными фронтами. Сегодня и завтра ждём снегопады разной интенсивности, метели, порывистые ветры до 15–20 м/с», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


Также мэрия Новосибирска и МЧС по области предупредили об ухудшении видимости до 500 м, гололедице и снежных заносах. Могут случиться обрывы линий электропередач, аварии в системах ЖКХ, увеличиться количество ДТП, а также мокрый снег налипнет на провода и рекламные щиты, из-за чего конструкции могут упасть.


«В Новосибирской области сохраняется неблагоприятная погода, способная вызвать происшествия чрезвычайного характера. Населению следует учитывать погодные условия и быть внимательными, находясь на улице или отправляясь в поездки. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за досугом детей», — говорят в МЧС.


Температурный фон сегодня должен повышаться, хотя утром было холодно. Днём в связи с прохождением тёплого фронта синоптики ждут повышения температуры до –4…–9 градусов.


А 31 декабря в Новосибирскую область придёт похолодание. В ночь на 1 января в Новосибирске будет –27… –29 градусов, в пригороде –32 градусов, а днём –22…–24 градуса, в пригороде –27 градусов.

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