Самолёт из Новосибирска не смог приземлиться в аэропорту Камчатки
Самолёт авиакомпании S7 не смог сесть в аэропорту Петропавловска-Камчатского из-за ветра.
«Рейс авиакомпании S7 отправлен на запасной аэродром Хабаровска», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в справочной аэропорта Петропавловска-Камчатского.
Самолёт Боинг-737 авиакомпании выполнял рейс 3515 Новосибирск — Петропавловск-Камчатский. Согласно онлайн-табло аэропорта Толмачёво, самолет вылетел из Новосибирска в 23:40.
Как сообщает издание «Камчатка-Информ», самолёт не смог приземлиться в аэропорту Елизово из-за ветра.
По информации Камчатского УГМС, 29 декабря в Петропавловске-Камчатском облачная погода, снег, восточный штормовой ветер.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправил запрос в пресс-службу авиакомпании S7 и попросил уточнить причину отправления самолёта на посадку в Хабаровск.
В начале недели из-за мощного циклона также задерживались рейсы в обратном направлении — из Петропавловска-Камчатского в Новосибирск.
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Ольга Власова
Фото из архива НГС