Самолёт из Новосибирска не смог приземлиться в аэропорту Камчатки

Самолёт из Новосибирска отправился на посадку в Хабаровск 
Самолёт из Новосибирска отправился на посадку в Хабаровск 

Самолёт авиакомпании S7 не смог сесть в аэропорту Петропавловска-Камчатского из-за ветра. 


«Рейс авиакомпании S7 отправлен на запасной аэродром Хабаровска», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в справочной  аэропорта Петропавловска-Камчатского.


Самолёт Боинг-737 авиакомпании выполнял рейс 3515 Новосибирск — Петропавловск-Камчатский. Согласно онлайн-табло аэропорта Толмачёво, самолет вылетел из Новосибирска в 23:40.


Как сообщает издание «Камчатка-Информ», самолёт не смог приземлиться в аэропорту Елизово из-за ветра. 


По информации Камчатского УГМС, 29 декабря в Петропавловске-Камчатском облачная погода, снег, восточный штормовой ветер.  


Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправил запрос в пресс-службу авиакомпании S7 и попросил уточнить причину отправления самолёта на посадку в Хабаровск. 


В начале недели из-за мощного циклона также задерживались рейсы в обратном направлении — из Петропавловска-Камчатского в Новосибирск. 

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