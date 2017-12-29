Бывшего инспектора ДПС отправили в колонию за наручники на водителе «Мерседеса»

Полицейскому предстоит провести 8 лет в колонии строгого режима и выплатить крупный штраф
Полицейскому предстоит провести 8 лет в колонии строгого режима и выплатить крупный штраф

Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор бывшему инспектору ДПС Вадиму Зиминову.


Экс-полицейский оказался на скамье подсудимых по обвинению в превышении полномочий, получении взятки и краже.


Суд установил, что утром 30 июля 2016 года возле дома № 52 по Красному проспекту инспекторы и стажёр ДПС остановили Mercedes-Benz. Оказалось, что сидящий за рулём мужчина лишён водительских прав и ездит по поддельному удостоверению, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.


Как следует из материалов дела, Вадим Зиминов самовольно, без понятых, видеозаписи и протокола начал досматривать машину и сумку водителя. При досмотре он нашёл травматический пистолет и полиэтиленовые пакетики с неизвестным веществом. Как пояснила пассажирка «Мерседеса», в пакетиках было лекарство — магний.


Зиминов дал команду второму инспектору и стажёру надеть наручники на водителя и его спутницу. После этого полицейский потребовал от водителя 400 тысяч рублей в обмен на обещание не составлять протокол за подделку документов. Во время переговоров водителю удалось снизить сумму взятки — он был вынужден передать инспектору 190 тысяч рублей, рассказали в облпрокуратуре.


«Кроме того, в ходе проверки документов и досмотра автомобиля Зиминов в кармане двери обнаружил нож стоимостью 3700 руб. Страж закона взял из автомобиля нож и оставил его на асфальте возле автомобиля, затем, вернувшись на то место, где он оставил похищенный у гражданина нож, поднял его с асфальта и забрал себе», — передали в прокуратуре. 


Сам 38-летний подсудимый свою вину не признал. 


«Суд <…> приговорил Зиминова к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 570 тысяч рублей с лишением права занимать должности государственной службы в правоохранительной системе сроком на 3 года. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Приговор в силу не вступил.

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