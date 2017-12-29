Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на первого ребёнка

Получать пособия родители будут до тех пор, пока ребёнку не исполнится полтора года
Получать пособия родители будут до тех пор, пока ребёнку не исполнится полтора года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который гарантирует семьям ежемесячные выплаты при рождении первого или второго ребёнка.


«Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка <…> имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации», — говорится в тексте закона, который опубликован 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.


Пособия из федерального бюджета начислят тем, кто родил или усыновил первого либо второго ребёнка после 1 января 2018 года. На ежемесячные выплаты могут претендовать только те семьи, доходы которых не превышают 1,5 прожиточного минимума на человека. Сумма выплаты будет равна размеру прожиточного минимума ребёнка для каждого региона. Получать такие пособия родители будут до тех пор, пока ребёнку не исполнится полтора года.


Как ранее сообщал глава Минтруда Максим Топилин, самые высокие пособия на детей будут начисляться в Чукотском и Ненецком автономном округах. «А низкие — это ряд южных регионов, ряд регионов средней полосы, в том числе Белгородская область, Тамбовская область. Там пособия низкие, потому что уровень потребительской корзины ниже», — пояснял Топилин.

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