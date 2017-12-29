Бензин подорожал в 3 раза больше остальных товаров

Бензин в России стал дороже на 7,2% с начала года, сообщает Федеральная служба государственной статистики.





«На текущий момент 92-й бензин стоит в среднем по стране 39,11 рубля за литр, дизтопливо — 40,49 рубля», — уточнили в пресс-службе Росстата. По данным статистиков, в целом с начала года потребительские цены в России выросли на 2,5%.







На 29 декабря средняя цена 92-го бензина в Новосибирске составляла 37 рублей, дизтоплива — 41,65 рубля.

