Новосибирцев попросили помочь в поиске 54-летнего мужчины





Андрей Дидигуров пропал 26 декабря

Новосибирские волонтеры объявили о пропаже 54-летнего Андрея Дидигурова — мужчину не могут найти с 26 декабря.





«Около 7:00 вышел из дома по улице Дениса Давыдова в Дзержинском районе Новосибирска. До настоящего момента его местонахождение не установлено», — сообщают в ориентировке волонтёры поискового отряда «Маяк».





В день исчезновения Андрей Дидигуров был одет в чёрную куртку из кожзама, на голове была бело-серая вязаная шапка, на ногах — чёрные брюки в полоску и чёрные ботинки. Его рост — около 185 см, у него худощавое телосложение, чёрные волосы, карие глаза. У мужчины седые виски, имеются залысины.





Всех, кто что-нибудь знает об Андрее Дидигурове, просят позвонить по телефонам полиции 02, 020 или на номер ДПСО «Маяк» 8-951-393-0911.





Ранее стало известно, что пропавший после визита на шиномонтажку 29-летний новосибирец Станислав Катугин нашёлся живым. Он увидел, что его ищут, и сам приехал домой.