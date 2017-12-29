Новосибирцев попросили помочь в поиске 54-летнего мужчины
Новосибирские волонтеры объявили о пропаже 54-летнего Андрея Дидигурова — мужчину не могут найти с 26 декабря.
«Около 7:00 вышел из дома по улице Дениса Давыдова в Дзержинском районе Новосибирска. До настоящего момента его местонахождение не установлено», — сообщают в ориентировке волонтёры поискового отряда «Маяк».
В день исчезновения Андрей Дидигуров был одет в чёрную куртку из кожзама, на голове была бело-серая вязаная шапка, на ногах — чёрные брюки в полоску и чёрные ботинки. Его рост — около 185 см, у него худощавое телосложение, чёрные волосы, карие глаза. У мужчины седые виски, имеются залысины.
Всех, кто что-нибудь знает об Андрее Дидигурове, просят позвонить по телефонам полиции 02, 020 или на номер ДПСО «Маяк» 8-951-393-0911.
Ранее стало известно, что пропавший после визита на шиномонтажку 29-летний новосибирец Станислав Катугин нашёлся живым. Он увидел, что его ищут, и сам приехал домой.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/dpso_mayak