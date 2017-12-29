Водитель Nissan Cefiro погиб в ДТП под Новосибирском

ДТП случилось около 13:30
ДТП случилось около 13:30

Днём 28 декабря на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области случилось страшное ДТП — водитель Nissan Cefiro вылетел на встречку и столкнулся с Volkswagen Touareg.


Авария произошла около 13:30 на 52-м километре автодороги К-19р.


«В результате аварии водитель автомобиля Nissan погиб, личность его устанавливается. Водитель другого автомобиля и два его пассажира получили травмы. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.


24 декабря, на автодороге Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе Новосибирской области Volkswagen Polo при обгоне врезался в грузовик на встречке. В ДТП погибли все, кто был в легковой машине: 49-летний водитель и его пассажиры — 47-летняя женщина и 17-летняя девушка. Водитель грузовика не пострадал.

Прочтений: 15631
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (60)60
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено