Водитель Nissan Cefiro погиб в ДТП под Новосибирском

ДТП случилось около 13:30

Днём 28 декабря на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области случилось страшное ДТП — водитель Nissan Cefiro вылетел на встречку и столкнулся с Volkswagen Touareg.







Авария произошла около 13:30 на 52-м километре автодороги К-19р.





«В результате аварии водитель автомобиля Nissan погиб, личность его устанавливается. Водитель другого автомобиля и два его пассажира получили травмы. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.





24 декабря, на автодороге Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе Новосибирской области Volkswagen Polo при обгоне врезался в грузовик на встречке. В ДТП погибли все, кто был в легковой машине: 49-летний водитель и его пассажиры — 47-летняя женщина и 17-летняя девушка. Водитель грузовика не пострадал.