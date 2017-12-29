В Октябрьском районе 14 домов остались без холодной воды

Восстановить подачу воды обещают к 10 утра 29 декабря
Восстановить подачу воды обещают к 10 утра 29 декабря

Сезон аварийных отключений продолжился сегодня в Октябрьском районе. Сразу четырнадцать домов осталось без холодной воды.


По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», отключение произошло сегодня в 11:30. В зоне аварии оказались здания на улице Добролюбова и детский сад № 237 на улице Панфиловцев. В качестве официальной причины отключения указан «Ремонт водовода D=100мм по ул. Добролюбова, 112».


«Сутки почти без воды холодной. Ни туалета, ни душа. Когда есть маленький ребёнок, это большие неудобства. Пришлось идти в магазин и покупать воду, как иначе? Мне в аварийной службе сказали, что только завтра к утру воду подадут», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ местная жительница.


Интерактивная карта отключений холодной воды в Октябрьском районе


По предварительным данным, холодная вода в домах сибиряков появится только завтра утром (10:00).


За последние несколько месяцев это уже не первое отключение холодной воды в Новосибирске. В конце ноября в схожей ситуации оказались жители Дзержинского района.

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