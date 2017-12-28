Первая за Уралом: под Новосибирском начали строить базу для спецназа

Штурмовой комплекс появится на базе учебного центра «Раздольное»

Под Новосибирском началось строительство единственного за Уралом штурмового комплекса для подготовки бойцов Росгвардии.





Штурмовой комплекс появится на базе учебного центра «Раздольное» Сибирского округа войск национальной гвардии РФ. Ход строительства оценил командующий округом Виктор Стригунов, он дал высокую оценку.





«Новая специальная полоса длиной 230 метров будет предназначена для проведения занятий по специальной подготовке с военнослужащими и сотрудниками Сибирского округа Росгвардии. Специальная штурмовая полоса предполагает прохождение всех этапов индивидуально, а также в составе штурмовых групп, с преодолением отвесной стены, по высоте равной четырехэтажному зданию, с препятствиями силового комплекса и боевой стрельбой из короткоствольного оружия», — рассказали в пресс-службе Росгвардии РФ.





Открытие комплекса подготовки бойцов намечено на первую половину 2018 года





Торжественное открытие комплекса подготовки бойцов запланировано на первую половину 2018 года, когда состоятся первые соревнования спецподразделений Росгвардии, отметили в пресс-службе силового ведомства.





Напомним, в Сибири ежесуточно заступают на боевую службу более 1000 экипажей бойцов Росгвардии. Они оперативно реагируют на происшествия.