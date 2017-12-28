Волейбол: «Локомотив» завершает год сухим поражением
Сегодня новосибирские волейболисты из клуба «Локомотив» на домашней площадке проиграли ВК «Зенит-Казань» в матче шестнадцатого тура чемпионата России.
Счет матча составил 3:0 в пользу «Зенита» (21:25, 19:25, 21:25). Лучшим игроком матча по статистике стал доигровщик Алексей Родичев, набравший за игру 9 очков.
«Слишком много наши игроки ошибались на подачах. Да, были эйсы Алексея Родичева, но партнеры его не поддержали. С таким же количеством ошибок, и не только на подачах, лучший клуб мира не обыграть. Впереди у команды и тренерского штаба небольшая пауза, связанная с праздниками. Как раз есть время проанализировать ситуацию и сделать выводы. Чтобы новый 2018 год начать лучше, чем закончили уходящий 2017-й», — сообщается на официальной странице новосибирского клуба в соцсети «ВКонтакте».
В настоящий момент «Локомотив» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России. Следующую встречу в рамках чемпионата России новосибирские волейболисты проведут 6 января с московским «Динамо».
Групповой этап Лиги чемпионов начался для «Локомотива» с победы над московским «Динамо». Сибиряки сумели обыграть соперников со счетом 3:0.
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Александр Сильченко
Фото lokovolley.ru