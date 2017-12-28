Фоторепортаж: добрые новосибирцы раздали подарки сидящим взаперти

28 декабря в Новосибирске устроили новогоднюю акцию — волонтёры поздравили в Ленинском районе людей с инвалидностью с Новым годом и вручили им небольшие подарки.


Новогодняя акция прошла в Ленинском районе города
Новогодняя акция прошла в Ленинском районе города


Акцию уже четвёртый год проводит Ленинская местная организация Всероссийского общества инвалидов. Как рассказала НГС.НОВОСТИ её председатель Наталья Скаредова, в качестве волонтёров ей помогают студенты промышленно-экономического колледжа, а до этого ко всем своим подопечным она ездила сама в костюме Снегурочки.


Наталья Скаредова перед выходом напоминает волонтёрам улыбаться и просит не просто прочитать открытку, а провести с людьми в инвалидных креслах немного времени
Наталья Скаредова перед выходом напоминает волонтёрам улыбаться и просит не просто прочитать открытку, а провести с людьми в инвалидных креслах немного времени


«Подарки мы сами собрали, где смогли. Мы же общественная организация — там был чай, тортик вафельный, у кого-то шоколадка, и ещё подарочки детям. Это либо благотворители нам что-то передали, или сами экономим, чтобы каждому человеку что-то принести. Уже многие отзвонились мне мамы, родители тех, к кому приходили. Многие не могут выйти из дома — это же катастрофа. <…> Наша акция — это такой способ сказать: "Привет", чтобы они увидели, что их помнят. Некоторых ребят даже некому вывезти из дома, и те ребята, которым мы сегодня сделали подарок, будут об этом месяца три вспоминать», — улыбается Наталья Скаредова.


Волонтёры — студенты Новосибирского промышленно-экономического колледжа
Волонтёры — студенты Новосибирского промышленно-экономического колледжа


Волонтёрам вручили список адресов и подарки, которые нужно успеть разнести. Первым в списке оказался Дмитрий Батяев — он обрадовался гостям и рассказал, что в городе не хватает мест, где люди с инвалидностью могли бы интересно провести время.


Дмитрий Батяев занимается рисованием, музыкой, фехтованием и имеет другие хобби
Дмитрий Батяев занимается рисованием, музыкой, фехтованием и имеет другие хобби


«Если сейчас я на своей коляске выеду из нашего района, то это будет нереально: съезды с бордюров есть далеко не везде. Чтобы в магазин сходить — это очень проблемно. Доступная среда — это больная тема. В центре ещё более-менее приспособлено для колясок, а в спальных районах — большая проблема. <…> Хотелось бы, чтобы в городе было побольше мест для проведения досуга, клубы например. Я занимаюсь фехтованием, музыкой, и я бы хотел заниматься всем, но главная проблема — это транспортировка меня», — говорит Дмитрий.


Волонтёры зашли и к Ольге Семёновне Косициной — женщине помогают родственники и соседи
Волонтёры зашли и к Ольге Семёновне Косициной — женщине помогают родственники и соседи


Ещё один пакет с подарком волонтёры вручили Ольге Косицыной — женщина почти не выходит из дома, поэтому ей помогают соседи. Женщина рассказала, что ей не хватает медицинской помощи — врачи из государственных поликлиник отказываются приезжать на дом, а доктора из частных стоят недёшево. «Врачей, что ли, не хватает», — думает Ольга.


Семья Алексея Чернова пытается продать свою квартиру, чтобы переехать на первый этаж и свободно выходить из дома
Семья Алексея Чернова пытается продать свою квартиру, чтобы переехать на первый этаж и свободно выходить из дома


Волонтёры зашли в гости и к Алексею Чернову, который несколько лет назад попал в серьёзное ДТП. Он живёт с семьёй на третьем этаже — его семья пытается добиться установки пандуса или смены квартиры, но пока безрезультатно.


«Лестница у нас высоченная — для ходячего человека это тяжело, а для него — вы представляете? — рассказала мама Алексея. — Мы обратились в мэрию, чтобы поменять жильё: мы им свою квартиру в обмен на квартиру на первом этаже. Но мы с ними ни о чём не договорились. Приезжала комиссия — пандусы сделать невозможно на лестнице, сделать лифт на улицу — технической возможности нет. Мол, вы сами собственники, вы и делайте. Сейчас сами на продажу выставили квартиру. <…> По мере возможности стараемся выходить. Элементарно не можем выйти, а так он хочет заниматься чем-то. Товарищей, друзей много».


По словам Натальи Скаредовой, чаще всего люди с инвалидностью жалуются не только на невозможность выйти из дома, но и на проблемы с физической реабилитацией. «Это то, что необходимо этим людям как воздух. Люди тренажёры покупают. У нас есть [центр реабилитации] "Ортос", где люди по два, по три месяца в очереди стоят, есть НИИТО, но туда невозможно попасть — только за деньги. Проблемы переселения на первый этаж, как в других регионах». 


Летом НГС.НОВОСТИ провели эксперимент — корреспонденты прогулялись по городу с девушкой в инвалидном кресле.

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