Зарабатывали на мигрантах: трёх сибиряков задержали за нелегальный бизнес





Сибиряки помогали мигрантам устроиться в Новосибирске — им оформляли поддельные трудовые договоры

Полицейские задержали двух мужчин и женщину, которые помогали мигрантам устраиваться в Новосибирске.





«В офисе на территории Дзержинского района Новосибирска подозреваемые оформляли на граждан ближнего зарубежья поддельные трудовые договоры и затем ставили иностранцев на фиктивный миграционный учет», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





Двух мужчин в возрасте 23 и 28 лет и 34-летнюю женщину сотрудникам полиции и ФСБ удалось задержать при проведении совместной операции. Оперативники провели обыск в местах, где жили подозреваемые.





Они обнаружили электронные носители информации с «клиентской базой», более 100 паспортов граждан стран Центрально-Азиатского региона, бланки миграционных документов — патенты на работу, миграционные карты, сертификаты о знании русского языка и деньги — сумму в размере более 300 тысяч рублей.





В отношении подозреваемых завели уголовное дело по ст. 322.1 (организация незаконного пребывания иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору).





Двух задержанных мужчин отправили под стражу, а женщину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.







Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, сотрудники полиции и следователи выясняют, кто ещё может быть причастен к преступлению, и другие возможные эпизоды.





Новосибирцы не первый раз пытаются заработать на предоставлении услуг мигрантам. Так в своё время поступила и 61-летняя сибирячка. Она прописывала в принадлежащем ей доме в Ленинском районе мигрантов с июля 2015 года по апрель 2016 года. Женщину также обвиняли по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранных граждан).