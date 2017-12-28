Зарабатывали на мигрантах: трёх сибиряков задержали за нелегальный бизнес


Сибиряки помогали мигрантам устроиться в Новосибирске — им оформляли поддельные трудовые договоры
Сибиряки помогали мигрантам устроиться в Новосибирске — им оформляли поддельные трудовые договоры

Полицейские задержали двух мужчин и женщину, которые помогали мигрантам устраиваться в Новосибирске. 


«В офисе на территории Дзержинского района Новосибирска подозреваемые оформляли на граждан ближнего зарубежья поддельные трудовые договоры и затем ставили иностранцев на фиктивный миграционный учет», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.  


Двух мужчин в возрасте 23 и 28 лет и 34-летнюю женщину сотрудникам полиции и ФСБ удалось задержать при проведении совместной операции. Оперативники провели обыск в местах, где жили подозреваемые. 


Они обнаружили электронные носители информации с «клиентской базой», более 100 паспортов граждан стран Центрально-Азиатского региона, бланки миграционных документов — патенты на работу, миграционные карты, сертификаты о знании русского языка и деньги — сумму в размере более 300 тысяч рублей.


В отношении подозреваемых завели уголовное дело по ст. 322.1 (организация незаконного пребывания иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору). 


Двух задержанных мужчин отправили под стражу, а женщину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. 


Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, сотрудники полиции и следователи выясняют, кто ещё может быть причастен к преступлению, и другие возможные эпизоды.


Новосибирцы не первый раз пытаются заработать на предоставлении услуг мигрантам. Так в своё время поступила и 61-летняя сибирячка. Она прописывала в принадлежащем ей доме в Ленинском районе мигрантов с июля 2015 года по апрель 2016 года. Женщину также обвиняли по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранных граждан).

Прочтений: 5768
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено