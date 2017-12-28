Новосибирца будут судить за сожжённую сигнальной ракетой кальянную

Пожар в кальянной начался из-за залетевшей на 3-й этаж сигнальной ракеты 
Пожар в кальянной начался из-за залетевшей на 3-й этаж сигнальной ракеты 

В Новосибирске перед судом предстанет 25-летний мужчина, которого обвиняют в том, что он устроил пожар в кальянной.


Происшествие случилось весной 2016 года на улице Фрунзе, сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Новосибирска Алексей Пасюк.


Как следует из материалов уголовного дела, 28 марта в 3:00 ночи обвиняемый, отмечавший праздник в кафе, вышел во двор дома на улице Фрунзе, 19 и запустил «пиротехническое изделие бытового назначения», предположительно сигнальную ракету. При этом он предварительно не прочитал инструкцию, не знал, какое именно изделие использует, какие у него характеристики и какие меры предосторожности нужно соблюдать при запуске.


В итоге часть этого изделия пробила окно на 3-м этаже здания и попала в кальянную. 


«В кальянной произошёл пожар, причинивший организации ущерб более 1,9 млн рублей», — рассказал Алексей Пасюк, уточнив, что в пожаре сильно пострадали помещение, оборудование и мебель. 


Как пояснил генеральный директор ООО «Фабрика», владелец сгоревшего заведения Иракли Мурванидзе, пожар в кальянной начался после её закрытия, внутри в это время уже никого не было. Во время пожара помещение закоптилось. Часть мебели, техники и оборудования пострадала от огня, ещё часть — от воды во время тушения пожара.


«В комплексе гарь, вода и пламя оставили очень едкий запах, который сложно было вывести», — описал ущерб Мурванидзе.


По его словам, после пожара удалось отмыть и восстановить лишь малую часть оборудования — почти всё оно оказалось непригодным для использования. Кальянная закрылась — восстановить её пока не получается, так как на это нужны крупные вложения, пояснил Иракли Мурванидзе.


Теперь обвиняемому в запуске ракеты предстоит ответить за этот пожар — 25-летнему новосибирцу предъявляют обвинение в «уничтожении и повреждении чужого имущества» (ст. 168 УК РФ). Прокуратура города утвердила обвинительный акт по уголовному делу. Сегодня оно ушло в суд, добавил Алексей Пасюк.


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