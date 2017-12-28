Сотни новосибирцев сбежались на открытие магазина с огромной русской печью

Сегодня, 28 декабря, в ТРЦ «Эдем» в Советском районе Новосибирска начал работу магазин «Добрянка» новосибирской группы компаний «Новые торговые системы». Одной из особенностей магазина стала большая русская печь — создатели «Добрянки» называют её «самой большой в мире».







Несколько сотен человек собрались на открытие магазина





Магазин расположен на первом этаже ТРЦ. На открытие, которому предшествовал концерт и выступления создателей магазина, собрались несколько сотен человек.





Чтобы построить саму печь, мастера пришлось приглашать из европейской части России, а вот изразцы сделали в Новосибирске





«Русская национальная кухня, к сожалению, сегодня почти не известна молодому поколению. Когда мы задумывали первую "Добрянку", мы сначала думали открыть ресторан, но решили, что для того, чтобы вернуть интерес к нашим исконным блюдам, более эффективным форматом будет магазин», — рассказал на встрече с покупателями один из основателей НТС, Евгений Насоленко.





Покупателей встречали аниматоры на ходулях





Выступавший следом бренд-шеф «Добрянки» Максим Сырников особо отметил, что в новом магазине установлена настоящая русская печь — самая крупная действующая печь такого типа в мире. Это необычное оборудование позволяет готовить многие традиционные блюда, точно воспроизвести которые в обычной духовке не получится.







«Люди, которым удалось в детстве попробовать что-то, приготовленное в таких печах в деревне, говорят, что они впервые вновь встретили этот вкус только у нас», — говорит Сырников.







Печь имеет три отдельных пода (то есть отдела, где можно готовить блюда при разной температуре) и украшена изразцами, которые были изготовлены мастером из Новосибирска, сообщил Насоленко.







В «Добрянке» можно найти немало блюд, названия которых уже требуют для современного городского жителя расшифровки





В печи готовят самые разные блюда — от мяса до десертов вроде гурьевской каши, а также пекут хлеб и около 40 видов пирожков.







Каши и блюда из мяса, приготовленные в печи





Из других специфических особенностей магазина можно отметить специальный отдел мёда и продуктов из него. В частности, здесь продается множество фигурок, сделанных из настоящего воска. Специальный раздел посвящен и традиционным русским пряникам разных видов. В рыбном отделе упор сделан на речную рыбу.







Сырный отдел, пожалуй, является одним из немногих, в котором нет практически ничего традиционно русского. Кроме того, что сделаны эти сыры по большей части в России





В магазине также есть специальная камера, где может храниться и созревать сыр. Сыры делаются преимущественно на собственной сыроварне НТС.





Традиционные пряники





ТРЦ «Эдем» открылся в феврале этого года, однако на тот момент в торговом комплексе ещё не работала часть арендаторов, включая «Добрянку». Владельцы НТС братья Насоленко объясняли задержку в открытии «Добрянки» в «Эдеме» тем, что у ТЦ тогда не было части необходимых разрешений для создания в нём пищевого производства.







В магазине готовят порядка 30 видов блинов





Первая «Добрянка» была открыта в Новосибирске в 2013 году на улице Бориса Богаткова. В основу магазина была положена та же идея, что и у «Бахетле», которую в Новосибирске также развивают «Новые торговые системы». В супермаркетах премиального уровня с большим выбором блюд собственного производства сделан упор на национальную кухню.







Среди привычных салатов можно встретить мочёную таёжную ягоду





Конец 2017 года оказался богат на события в новосибирском ритейле. В минувший понедельник, например, начал работать ещё один гипермаркет «Гигант» на Мочищенском шоссе, ещё чуть раньше открылся ТРЦ «Апельсин» на площади Гарина-Михайловского.