Сотни новосибирцев сбежались на открытие магазина с огромной русской печью

Сегодня, 28 декабря, в ТРЦ «Эдем» в Советском районе Новосибирска начал работу магазин «Добрянка» новосибирской группы компаний «Новые торговые системы». Одной из особенностей магазина стала большая русская печь — создатели «Добрянки» называют её «самой большой в мире». 


Несколько сотен человек собрались на открытие магазина
Несколько сотен человек собрались на открытие магазина


Магазин расположен на первом этаже ТРЦ. На открытие, которому предшествовал концерт и выступления создателей магазина, собрались несколько сотен человек. 


Чтобы построить саму печь, мастера пришлось приглашать из европейской части России, а вот изразцы сделали в Новосибирске
Чтобы построить саму печь, мастера пришлось приглашать из европейской части России, а вот изразцы сделали в Новосибирске


«Русская национальная кухня, к сожалению, сегодня почти не известна молодому поколению. Когда мы задумывали первую "Добрянку", мы сначала думали открыть ресторан, но решили, что для того, чтобы вернуть интерес к нашим исконным блюдам, более эффективным форматом будет магазин», — рассказал на встрече с покупателями один из основателей НТС, Евгений Насоленко.


Покупателей встречали аниматоры на ходулях
Покупателей встречали аниматоры на ходулях


Выступавший следом бренд-шеф «Добрянки» Максим Сырников особо отметил, что в новом магазине установлена настоящая русская печь — самая крупная действующая печь такого типа в мире. Это необычное оборудование позволяет готовить многие традиционные блюда, точно воспроизвести которые в обычной духовке не получится.


«Люди, которым удалось в детстве попробовать что-то, приготовленное в таких печах в деревне, говорят, что они впервые вновь встретили этот вкус только у нас», — говорит Сырников.


Печь имеет три отдельных пода (то есть отдела, где можно готовить блюда при разной температуре) и украшена изразцами, которые были изготовлены мастером из Новосибирска, сообщил Насоленко.


В «Добрянке» можно найти немало блюд, названия которых уже требуют для современного городского жителя расшифровки
В «Добрянке» можно найти немало блюд, названия которых уже требуют для современного городского жителя расшифровки


В печи готовят самые разные блюда — от мяса до десертов вроде гурьевской каши, а также пекут хлеб и около 40 видов пирожков.


Каши и блюда из мяса, приготовленные в печи
Каши и блюда из мяса, приготовленные в печи


Из других специфических особенностей магазина можно отметить специальный отдел мёда и продуктов из него. В частности, здесь продается множество фигурок, сделанных из настоящего воска. Специальный раздел посвящен и традиционным русским пряникам разных видов. В рыбном отделе упор сделан на речную рыбу.


Сырный отдел, пожалуй, является одним из немногих, в котором нет практически ничего традиционно русского. Кроме того, что сделаны эти сыры по большей части в России
Сырный отдел, пожалуй, является одним из немногих, в котором нет практически ничего традиционно русского. Кроме того, что сделаны эти сыры по большей части в России


В магазине также есть специальная камера, где может храниться и созревать сыр. Сыры делаются преимущественно на собственной сыроварне НТС. 

  

Традиционные пряники 
Традиционные пряники 


ТРЦ «Эдем» открылся в феврале этого года, однако на тот момент в торговом комплексе ещё не работала часть арендаторов, включая «Добрянку». Владельцы НТС братья Насоленко объясняли задержку в открытии «Добрянки» в «Эдеме» тем, что у ТЦ тогда не было части необходимых разрешений для создания в нём пищевого производства.


В магазине готовят порядка 30 видов блинов
В магазине готовят порядка 30 видов блинов


Первая «Добрянка» была открыта в Новосибирске в 2013 году на улице Бориса Богаткова. В основу магазина была положена та же идея, что и у «Бахетле», которую в Новосибирске также развивают «Новые торговые системы». В супермаркетах премиального уровня с большим выбором блюд собственного производства сделан упор на национальную кухню.  


Среди привычных салатов можно встретить мочёную таёжную ягоду
Среди привычных салатов можно встретить мочёную таёжную ягоду


Конец 2017 года оказался богат на события в новосибирском ритейле. В минувший понедельник, например, начал работать ещё один гипермаркет «Гигант» на Мочищенском шоссе, ещё чуть раньше открылся ТРЦ «Апельсин» на площади Гарина-Михайловского.

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