Должников по алиментам заставили строить горку на улице Ватутина

Сегодня 15 должников начали строить снежную горку на детской площадке на улице Ватутина

Судебные приставы Ленинского и Кировского района заставили 106 должников по алиментам выйти на уборку детских площадок города.





Как сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в областном управлении ФССП, большинство должников — мужчины, женщины — только пятая часть «алиментщиков».





Сегодня, 28 декабря, на детскую площадку на улице Ватутина отправили работать первых 15 человек.





«Чтобы пробудить в нерадивых отцах и матерях мысли о радости и благополучии собственных детей, часть из них была направлена на работы по обустройству детской площадки на улице Ватутина. Должники начали строить горку, расчищать дорожки от снега и заложили основу для снеговика. Обустройство будет продолжаться и после новогодних праздников», — пояснили в УФССП.





По данным приставов, все 106 должников получили в декабре административное наказание по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и теперь отправятся на общественные работы.