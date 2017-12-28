Должников по алиментам заставили строить горку на улице Ватутина

Сегодня 15 должников начали строить снежную горку на детской площадке на улице Ватутина
Сегодня 15 должников начали строить снежную горку на детской площадке на улице Ватутина

Судебные приставы Ленинского и Кировского района заставили 106 должников по алиментам выйти на уборку детских площадок города.


Как сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в областном управлении ФССП, большинство должников — мужчины, женщины — только пятая часть «алиментщиков».


Сегодня, 28 декабря, на детскую площадку на улице Ватутина отправили работать первых 15 человек.


«Чтобы пробудить в нерадивых отцах и матерях мысли о радости и благополучии собственных детей, часть из них была направлена на работы по обустройству детской площадки на улице Ватутина. Должники начали строить горку, расчищать дорожки от снега и заложили основу для снеговика. Обустройство будет продолжаться и после новогодних праздников», — пояснили в УФССП.


По данным приставов, все 106 должников получили в декабре административное наказание по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и теперь отправятся на общественные работы.

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