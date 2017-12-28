Пропавший после поездки на шиномонтажку новосибирец нашёлся живым
Пропавший после визита на шиномонтажку 29-летний новосибирец Станислав Катугин нашёлся живым.
«Станислав нашёлся, увидел, что его ищут, и сам приехал домой», — рассказали НГС.НОВОСТИ в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск».
Информацию об исчезновении мужчины волонтёры распространили сегодня. Станислав не выходил на связь после 23 декабря — он поехал на своей Toyota Passo на шиномонтаж на улице Бетонной и пропал. По данным волонтёров, у мужчины нет вредных привычек, он женат и воспитывает двоих детей.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой