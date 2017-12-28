Пропавший после поездки на шиномонтажку новосибирец нашёлся живым

Нашёлся Станислав сегодня
Нашёлся Станислав сегодня

Пропавший после визита на шиномонтажку 29-летний новосибирец Станислав Катугин нашёлся живым.


«Станислав нашёлся, увидел, что его ищут, и сам приехал домой», — рассказали НГС.НОВОСТИ в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск».


Информацию об исчезновении мужчины волонтёры распространили сегодня. Станислав не выходил на связь после 23 декабря — он поехал на своей Toyota Passo на шиномонтаж на улице Бетонной и пропал. По данным волонтёров, у мужчины нет вредных привычек, он женат и воспитывает двоих детей.

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