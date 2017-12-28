Жители Плотниково устроили народный сход против мусорной свалки

На народный сход против мусорного полигона в селе Плотниково собралось около 150 человек

Сегодня в 16:00 в селе Плотниково под Новосибирском начался народный сход против мусорного полигона, который областные власти планируют построить в рамках концессионного договора с частным инвестором.





«Люди взбудоражены прозвучавшей информацией, что полигон могут перенести в район села Плотниково. Напрямую [в правительстве] об этом никто не говорит — молчат, как партизаны на допросе. Но [врио губернатора Андрей] Травников озвучил на одной из встреч с журналистами, что это [место будет] в 15 км от Раздольного. А это как раз Плотниковский сельсовет, практически границы села Плотниково», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Олег Викторович, член оргкомитета протеста, который присутствует на сходе.







По словам Викторовича, на народный сход в местном клубе «Вдохновение» собралось порядка 150 человек — среди них есть как жители Плотниково, так и местные дачники, которые специально приехали на собрание из Новосибирска.





Собравшиеся жители составили коллективное письмо врио губернатора Андрею Травникову с требованием не рассматривать Плотниково как место для размещения мусорного полигона. Позднее, по словам Викторовича, в Новосибирске может пройти митинг против концессии.





Новосибирцы устраивают протестные акции против мусорной концессии в течение всего года — один из самых ярких и массовых митингов прошёл в октябре на площади Пименова. Тогда на акции даже устроили перформанс, изображающий битву мусорных титанов.